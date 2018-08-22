Diyanet tarihinde bir rekor!

Mekke’de basın mensuplarıyla bayramlaşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) 'Vekâletle Kurban Kesim Programına' yapılan bağışların 425 bine ulaştığını belirterek, "Bu Diyanet tarihinin en yüksek rakamıdır. Geçen seneki kurban sayımızın yaklaşık iki katıdır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın web sitesinde, Erbaş’ın konuşmasına yer verildi. 400 kişilik Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllülerinin 145 ülkede milletin vekâletle emanet ettiği kurbanları yerine ulaştırmaya çalıştığını söyleyen Erbaş, “Milletimizin vekâletle Türkiye Diyanet Vakfı'na emanet ettiği kurban sayısı bu yıl 425 bine ulaşmıştır. Bu Diyanet tarihinin en yüksek rakamıdır. Geçen seneki kurban sayımızın yaklaşık iki katıdır. Bu da milletimizin vekâletle bize verdiği bu kurbanları en güzel bir şekilde ulaştırma noktasında gayretimizi arttırıyor” dedi. DHA

