Diyanet’ten Hollanda açılımı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın aylık olarak çıkardığı Diyanet isimli derginin Nisan ayı sayısında seyahat önerisi olarak uyuşturucu kullanımı ve fuhuşun yasal sayıldığı Amsterdam yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu ay 328'inci sayısını çıkardığı Diyanet Dergisi'nde seyahat önerisi olarak Hollanda'nın Amsterdam şehri yer aldı. Uyuşturucu ve fuhuşun devlet kontrolünde ve kısmen yasal olduğu şehirde kiliseler de ziyaret önerisi olarak yer buldu.

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Ruhi İnan'ın kaleme aldığı makalede, “Sonuç olarak Amsterdam ya da Hollanda'yla ilgili şu ilginç bilgileri dikkate almakta fayda var. Hafif uyuşturucular (marihuana, haşhaş) ve halüsinojenik mantarlar, Hollanda'da ‘kişisel kullanım’ adıyla devlet tarafından tamamen yasal olarak kabul ediliyor” bilgisi okurlarla paylaşıldı.

DERGİNİN MALİYETİ İKİ KAT ARTTI

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Diyanet Dergisi için geçtiğimiz yıl aralık ayında ihaleye çıktı. İhaleyi 4 milyon 496 bin 575 TL'ye FETÖ'nün kayyum atanan matbaası, Kaynak Holding çatısı altındaki Çağlayan Basım Yayın Dağıtım Şirketi aldı.



Aynı dergi bir önceki yıl yine aynı şartlarla ihaleye çıkmış ve 2 milyon 502 bin TL'ye İleri Basım Matbaacılık Ambalaj Reklam Tanıtım Yayıncılık ve teknik Hizmetler Ticaret Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştı.

Diyanet Aylık Dergi ve ekleri yıllık 1 milyon 200 bin adet hazırlanıyor ve Diyanet Çocuk Dergisi de ek olarak veriliyor. Çocuk eki de 960 bin adet basılıyor ve toplamda yılda 2 milyon 160 adet dergi çıkarılıyor.