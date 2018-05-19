Diyarbakır 2018 imsakiyesi: Diyarbakır sahur ve iftar ne zaman?

Diyarbakır 2018 imsakiyesi haberimizde! Sahur ve iftar sofralarını hazırlamak isteyen, bütün bir günü büyük bir sabırla oruç tutarak geçiren Müslümanlar sahur ve iftar vakti ne zaman öğrenmek istiyor. İslam’da sahurun özel bir yeri vardır. Ayrıca oruçlu kişinin gün boyunca yaptığı bütün işler ibadet yerine geçer ve orucu açmadan önce edilen dua kabul edilir. İşte Diyarbakır iftar ve sahur ne zaman sorusunun cevabı...

Büyük bir heyecan ve coşku içerisinde beklenen Ramazan ayı geldi. Onbir ayın en hayırlısı kabul edilen bu ayda Müslümanlar günahların affı, duaların kabulü için oruçlarını tutuyor, namazlarını kılıyor, yardıma ihtiyacı olanların derdine derman oluyor. Sahur ve iftar sofraları için hazırlık yapan vatandaşlar sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta merak ediyor. Peki Diyarbakır’da iftar ve sahur ne zaman, saat kaçta? İşte Diyarbakır 2018 imsakiyesi…

DİYARBAKIR 2018 İMSAKİYESİ: İFTAR VE SAHUR NE ZAMAN?

İlahiyatçı Yazar Osman Ünlü, “Gündüzün beyazlığı ile gecenin siyahlığı, iplik gibi birbirinden ayrılınca, oruca başlanır” dedi. Osman Ünlü, konu ile alakalı olarak Rıyâd-un-nâsıhîn kitabından alıntı yaparak, “Bakara suresindeki bir âyet-i kerimede mealen; (Beyaz iplik siyahtan ayırt edilinceye kadar yiyiniz, içiniz!) buyurulmuştur. Bu ipliklerin, gündüzün beyazlığı ile gecenin siyahlığı olduklarını anlatmak için, daha sonra (Fecrin) kelimesi nazil oldu. Gündüzün beyazlığı ile gecenin siyahlığı, iplik gibi birbirinden ayrılınca, oruca başlanacağı anlaşıldı” dedi.

DİYARBAKIR’DA RAMAZAN HAZIRLIĞI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı ile birlikte şehir merkezindeki cadde ve sokaklara gül suyu serpmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı´na bağlı ekipler, ramazan ayı ile birlikte şehir merkezindeki cadde ve sokaklara gül suyu sıkıyor. Gazi Caddesi´nde başlayan uygulama, Ulu Cami önü, Hz. Süleyman Camisi yerleşkesi ve Melik Ahmet Caddesi´nde devam etti. Ekipler gece geç saatlere kadar caddelerde gül suyu sıkma çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin gül suyu serpme uygulmasanı ramazan ayı boyunca sürdüreceği öğrenildi. (İHA)