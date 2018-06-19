Diyarbakır Barosu’ndan Soylu’ya yanıt: Tahir Elçi’yi aldığınız yerdeyiz

Diyarbakır Barosu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Diyarbakır Barosu PKK’ya müzahir bir baro" sözlerine yanıt verdi. Baro açıklamasında, "İddialarınızın arkasındaysanız sizi gereğini yapmaya davet ediyoruz. Terörle mücadele ekiplerinizi ve savcılarınızı bekliyoruz. Tahir Elçi’yi aldığınız yerdeyiz" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suruç'ta meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili incelemelerde bulunmak isteyen sivil toplum kuruluşlarını PKK'lı olmakla suçlamıştı. TRT Haber'e konuşan Soylu, Şimdi dün Diyarbakır'da Diyarbakır Ticaret Sanayi de dâhil olmak üzere Diyarbakır Barosu zaten Diyarbakır Barosu PKK'ya müzahir bir Baro'dur. Çok açık ve net söylüyorum PKK'ya müzahir bir Barodur. Bütün eylemlerimizde, hukuka dahil olan bütün olaylarımızda PKK sesini çıkarmadığı zaman Diyarbakır Barosu sesini çıkarttı” ifadelerini kullanmıştı.

Soylu'nun açıklamasına Diyarbakır Barosu'ndan yanıt geldi. Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, Soylu'nun söyledikleri hatırlatılarak, “Diyarbakır Barosu kurulduğu günden bugüne, gerek üyeleriyle gerekse kurumsal olarak yürüttüğü insan hakları ve hukuk mücadelesiyle ulusal ve uluslararası kamuoyunda büyük bir saygınlık kazanmıştır. Diyarbakır Barosu bu uğurda ağır bedeller de ödemiştir. Son olarak alçakça bir suikast sonucu başkanını kaybetmiştir” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Diyarbakır Barosu, hak, hukuk ve toplumsal meselelerde üyelerinin cesur ve fedakâr mücadelesiyle ödediği ağır bedeller neticesinde edindiği bu müstesna ve görkemli duruşuyla, geçmişte olduğu gibi bugün de tehdit eden bu dile boyun eğmeyecek ve sessiz kalmayacaktır. Sayın Süleyman Soylu, bizleri bu şekilde JİTEM'vari bir tarzla hedef gösterdiğinizin farkındayız. Sevgili Baro Başkanımız Tahir Elçi'yi katleden bu anlayışa karşı bize düşen de onun verdiği bu cevabı sizlere hatırlatmaktır: ‘JİTEM'ci ağababalarınız ve generallerinize boyun eğmedim, sizden mi korkacağım.' Biz de korkmuyoruz. İddialarınızın arkasındaysanız sizi gereğini yapmaya davet ediyoruz. Diyarbakır Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Diyarbakır Barosu Adli Yardım Hizmet Binasında terörle mücadele ekiplerinizi ve savcılarınızı bekliyoruz. Tahir Elçi'yi aldığınız yerdeyiz…”