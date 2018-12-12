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Diyarbakır’da ikinci operasyon!

Diyarbakır'da, HDP İl Başkanlığı'nda açlık grevine başlayanlara yönelik ikinci kez düzenlenen operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.

android-time 19:43
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Diyarbakır'da, HDP İl Başkanlığı'nda açlık grevine başlayanlara yönelik ikinci kez düzenlenen operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştürülmediği iddiasıyla 8 Kasım’da tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi’nde açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek amacıyla HDP İl Başkanlığı’nda bazı kişiler, geçtiğimiz günlerde açlık grevine başladı.

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Polis ekipleri, savcılık talimatıyla açlık grevindeki kişilere yönelik bu akşam saatlerinde ikinci kez operasyon düzenledi.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Operasyonda açlık grevinde oldukları belirtilen 50 kişi gözaltına alınırken, parti binasındaki terör örgütünü simgeleyen afiş ve flamalar da toplandı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, pazartesi günü düzenlenen operasyonda ise 26 kişi gözaltına alınmıştı.  DHA

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Son güncelleme: android-time 20:5212.12.2018
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