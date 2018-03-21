Diyarbakır’da Nevruz coşkusu: Binlerce kişi alanda

Baharın gelişi, kardeşlik, hoşgörülük anlamı taşıyan Nevruz Bayramı yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Diyarbakır'da vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Nevruz etkinliklerinin yapılacağı alana gelmeye başladı.

Diyarbakır’da, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından düzenlenen nevruz etkinlikleri başladı. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişi, oluşturulan güvenlik kontrol noktalarından geçerek Nevruz Parkı’ndaki kutlamaya katıldı.

Diyarbakır’da düzenlenen nevruz kutlaması saat 11.00 sıralarında başladı. Merkez Bağlar ilçesi Nevruz Parkı’nda yapılan etkinliğe biri protokol olmak üzere 5 ayrı noktadan sıkı güvenlik önlemleri altında giriş yapıldı. Nevruz Parkı’ndaki kutlamalara gelen on binlerce kişi, sıkı aramalardan geçirildikten sonra kutlama alanına alındı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP milletvekilleri, Mardin Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, yerli ve yabancı davetlilerin de protokolde yerini aldığı nevruz kutlamaları, Kürtçe şarkılar eşliğinde başladı. Kurulan platformdan müzik yayınları yapılırken, toplananlar da alanda halay çekip, nevruzu kutlamaya başladı.

Havadan polis helikopterlerinin de güvenlik uçuşları yaptığı nevruz alanını dolduranlar arasındaki bir grup, zaman zaman PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı. Bu sırada terpit komitesinin uyarılması ile platformdan müzik sesi verilerek, slogan seslerinin bastırıldı.

Nevruz etkinliğine Diyarbakır kent merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de yoğun katılımların olduğu görüldü.

KANALİZASYON HATLARINDA BOMBA ARAMASI YAPILDI

Nevruz kutlamaları nedeniyle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nce geniş güvenlik önlemleri de alındı. Nevruz alanına çıkan Mahabad Bulvarı üzerindeki tüm yollar ve boş araziler bariyerlerle kapatılırken, bölgede yaklaşık 7 bin polisin görev yaptığı bildirildi. Dün gece, nevruz etkinliğinin yapıldığı 136 bin metrekarelik alanın altında ve çevresindeki tüm kanalizasyon hatlarında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç ekipler tarafından bomba araması yapıldı. Kanalizasyon hatlarına giren dalgıç polisler, gece görüşlü kameralar ve metal dedektörleri ile nevruz alanının altını didik didik aradı. Öte yandan alana hakim olan çevredeki binalar ve inşaatlarda da uzman ekipler tarafından, dedektör köpekler eşliğinde bomba aramaları yapıldı.

ÇAKMAK, KALEM VE PARFÜMLERE EL KONULDU

Nevruz Parkı’nın çevresinde kurulan 5 arama noktasında ve alanda olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletilirken, alana çakmak, kalem ve parfüm sokulmasına izin verilmedi. Öte yandan kontrol noktalarında yapılan üst aramalarında PKK terör örgütünü simgeleyen flama ve aksesuarlara el konuldu.

SAAT 12.00 İTİBARİYLE KONUŞMALAR BAŞLADI

Saat 11.00 sıralarında müzik yayını ile başlayan etkinliklerde, saat 12.00 itibariyle konuşmalar başladı. Etkinlikler kapsamında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk’ün de konuşma yapması bekleniyor. Etkinliklerin saat 15.00’e kadar bitirilmesinin planlandığı öğrenilirken, vatandaşların halen alana gelmeye devam ettiği öğrenildi.

Hakkari’de nevruz ateşini kayyum yaktı

Hakkari’de, valilik ve belediye tarafından nevruz kutlaması düzenlendi. Nevruz ateşini, Hakkari Belediyesi’ne 2016 yılında kayyum olarak atanan Başkan Vekili Cüneyt Epcim yaktı.

Hakkari’deki nevruz kutlaması, Atatürk Kültür Merkezi’nin önünde yapıldı. Kutlamaya Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Kahraman, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, Hakkari Baro Başkanı Avukat Zeydin Kaya ile kurum amirleri ve Hakkarililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, nevruzun anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Nevruz ateşini, Hakkari Belediyesi’ne 2016 yılında kayyum olarak atanan Başkan Vekili Epcim yaktı. Konuşmaların ardından erbane ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Etkinlikte ayrıca Hakkari yöresinin kültürünü temsil eden yöresel uzun havalar, Türkçe ve Kürtçe türküler seslendirildi.

Nevruz Bayramı Zeytinburnu'nda coşkuyla kutlandı

Bolluğu, bereketi ve baharı müjdeleyen Nevruz Bayramı, Zeytinburnu'nda çeşitli etkinliklerle kutlandı. İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın da katıldığı etkinlikte; Türk halk oyunları, Kafkas halk dansları ile Kafkas ve Uygur müzik gösterileri sergilenerek muhteşem bir görsel şölen oluşturuldu. Yaşanan Nevruz coşkusu havadan görüntülendi.

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kültür A.Ş, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Zeytinburnu Belediyesi'nin iş birliğiyle, Zeytinburnu'nda Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı. Topkapı Kültür Parkı'nda yapılan kutlamalara; İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Türk dünyasından çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Demir dövme ve yumurta tokuşturma ritüellerinin gerçekleştirildiği kutlamalarda, davetliler yakılan Nevruz ateşinden atlayarak Nevruz Bayramını kutladı. Türk dünyasından çok sayıda davetlinin de katıldığı etkinlikte; Türk halk oyunları, Kafkas halk dansları ile Kafkas ve Uygur müzik gösterileri sergilenerek muhteşem bir görsel şölen oluşturuldu. Program sonrası İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yumurta tokuşturarak Demir dövdü. Yaşanan Nevruz coşkusu da havadan görüntülendi.

Nevruz kutlama etkinliğinde konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, “ Türk dünyasının ve gönül coğrafyamızın ortak bayramı olan Nevruzu kutluyorum. İnşallah milletimize, ülkemize,gönül coğrafyamıza, tüm kardeşlerimize mutluluklar ve barışa vesile olur. Bugün hepimizin bir arada olduğu birlikte olduğu birlikte sevindiğimiz mili birlik beraberliğimizin tekrar perçinlendiği bir gün. İnşallah bu günlerin kıymetini bilerek geleceğimizi de bugünlerden aldığımız bu ortak duygu ve gelecek hedefi ile birlikte hep beraber gerçekleştirmiş oluruz. Hep beraber geleceğimize yürümüş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türk coğrafyamıza da, kardeşlik, barış, sevgi, birlik, beraberlik gelmiş olur”

Tüm İstanbul'da Nevruz coşkusunun yaşandığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Milletimizin,Türk dünyamızın Bayramı Nevruz. Nevruz kardeşlik demek, birlik demek, beraberlik demek inşallah bu baharın gelişiyle Türk coğrafyamıza da, kardeşlik, barış, sevgi, birlik, beraberlik gelmiş olur. Bütün milletimizin Nevruzunu bayramını kutluyorum” dedi.

DHA- İHA