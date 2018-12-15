Diyarbakır’da PKK’lı teröristlerin barındığı yerler imha edildi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 kış sığınağı, biri 15 bölümlü (mezar odalı şeklinde) olmak üzere 5 doğal mağara, biri 10 kişinin barınabileceği büyüklükte olmak üzere 2 doğal kaya kovuğu kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası ve 60 kilogram amonyun nitrat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice, Kulp ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve kırsal alanda 12 Aralık’ta saat 20.00’den itibaren jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan “Bayrak-107 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Karaman-01” müşterek operasyonunun, 15 Aralık’ta saat 02.00 itibarIyla başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 kış sığınağı, biri 15 bölümlü (mezar odalı şeklinde) olmak üzere 5 doğal mağara, biri 10 kişinin barınabileceği büyüklükte olmak üzere 2 doğal kaya kovuğunun tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, sığınaklar, toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde ve arazi aramasında 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası, 60 kilogram amonyun nitrat, el dürbünü, 2 küçük tüp, kamp tüpü, 2 akü, 5 küçük pil, şemsiye, 11 terörist kıyafeti, 3 çift mekap ayakkabı, 2 çift spor ayakkabı, 2 palaska ile gıda, giyim, yaşam malzemeleri ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

Yol kontrol ve adli aramada bin 146 şahıs ve 528 aracın sorgulamalarının yapıldığı kaydedilen açıklamada, hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunun A.T’nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldığı aktarıldı.



Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

AA