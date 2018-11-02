Diyarbakır’da saldırı hazırlığındaki 3 terörist yakalandı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, metropol illerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 3 terörist, silah ve mühimmatları ile yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Silvan ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 29 Ekim’de saat 19.00’dan itibaren Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan “Bayrak-100 Şehit Uzman Jandarma III. Kademeli Çavuş Sinan Uçan-132 Operasyonu”nun saat 02.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Söz konusu operasyonel faaliyet sırasında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılan açıklamada, bu teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde gri kategoride bulunan, sözde “Amed eyaleti Kendal alan” sorumlusu “Baran” kod adlı İlyas Karakoç olduğu anımsatıldı.

Teröristlere ait tandır ele geçirildi

Açıklamada, teröristlerin üzerinde ve 14 sığınak içerisinde, 3 piyade tüfeği, tabanca, 24 piyade tüfeği şarjörü, tabanca şarjörü, 235 piyade tüfeği fişeği, 8 el bombası, iki cam kavanozda hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 kullanıma hazır basmalı düzenek, iki saatli düzenek, iki telsiz, el dürbünü, 4 gece görüş cihazı, kamera, optik cihaz, 3 radyo, ses kayıt cihazı, hafıza kartı, güneş paneli, telsiz anteni, akü, pil bloğu, 87 pil, 125 metre kablo, 4 palaska, 3 sırt çantası, 16 şemsiye, 15 kütüklük, çok sayıda giyim, yaşam, ve örgütsel doküman ele geçirildiği, operasyon bölgesinde ayrıca teröristlere ait ekmek tandırı ve elektrikli su motoru bulunduğu belirtildi.

Saldırı hazırlığında 3 terörist yakalandı

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışma sonucunda, başta Diyarbakır olmak üzere metropol illere saldırı yapmak üzere gelen 3 teröristin Dicle ilçesinde yakalandığı aktarılan açıklamada, üzerlerinde kalaşn

AA