Diyarbakır’da milletvekilleri belli oldu! İşte Diyarbakır 24 Haziran milletvekilleri! Kim kimdir?

Diyarbakır'da kesin olmayan sonuçlara göre 12 milletvekilliğinden 9'unu HDP, 3'ünü Ak Parti kazandı. Güneydoğu Anadolu'da seçim sonuçları merakla beklenen illerden birisi de Diyarbakır'dı... Diyarbakır'da 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler'le ilgili sonuçlar belli oldu. İşte seçilen milletvekillerinden kim kimdir?

Bu seçimlerde toplamda 12 milletvekilini TBMM’ye gönderecek olan kent, 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için de sandığa gitti. Yaklaşık 1 milyon civarında bir nüfusa sahip olan Diyarbakır’da oy verme işlemi tamamlandı. 2015’te gerçekleşen Genel Seçimler’de HDP yüzde 77,73 oy almış ve 10 milletvekili çıkarmıştı. AKP ise yğzde 14,80 ile bir milletvekili çıkarabilmişti.

Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekilliği Seçimleri’nde kesin olmayan sonuçlara göre HDP, Meclise 9 vekil göndermeye hak kazandı. Bu yıl vekil sayısının 12’ye çıktığı kentte diğer 3 milletvekilliğini ise Ak Parti kazandı.

HDP MİLLETVEKİLLERİ

1- Dr. Adnan Selçuk Mızraklı:

1963 yılında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde doğdu. Evli ve 3 çocuk babası olan Mızraklı, ilk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. 1988 yılında Hacetepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Yozgat ve Ankara’da uzun süre doktor olarak çalıştı. 1991 ve 1996 yılları arasında Dicle Üniversitesi’nde cerrahi uzmanlığı eğitimini tamamladı. Diyarbakır Devlet Hastanesi başta olmak üzere kentteki bazı özel hastanelerde uzman cerrah olarak görev yaptı. Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığı görevinde bulundu. DTK’da da görev alan Mızraklı, insani yardım amacı güden birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik ve başkanlık yaptı. Farklı gazete ve dergilerde yayımlanmış değerlendirme yazıları ve makaleleri bulunan Dr. Mızraklı, ileri düzeyde İngilizce biliyor.

2- Saliha Aydemir:

1973 yılında Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ergani’de tamamladıktan sonra Sağlık Lisesi’nden mezun oldu. 1995 yılında Mardin’in Dargeçit ilçesinde hemşire olarak çalıştı. Hemşirelik yaptığı dönemde Anadolu Üniversitesi Ebelik Bölümü önlisans programını bitirdi. 1998 yılı itibariyle SES sendikasının çeşitli yönetim kademelerinde görev aldı. DTK sağlık meclisi oluşturma çalışmalarında yer aldı. Evli ve 2 çocuk annesidir.

3- İmam Taşçıer:

1 Ocak 1959’da Diyarbakır Bismil ilçesine bağlı Salat köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi ise Batman’da tamamladı. Şanlıurfa Eğitim Enstitüsü’nü bitirdi. Mezun olduktan sonra çeşitli illerde öğretmenlik yaptı. Siyasete 1970’li yıllarda başladı. 12 Eylül öncesi Devrimci ve Demokrat Kürt Dernekleri’nde (DDKD) yöneticilik yaptı. Darbe sonrası uzun yıllar boyunca DDKD davasında yargılandı. 1993 yılında faili meçhul bir saldırıya maruz kaldı, yanındaki iki arkadaşı öldü, kendisi ise yaralandı. 2015 yılında arkadaşları ile birlikte DDKD’yı tekrar açtı ve uzun bir dönem genel başkanlık görevini üstlendi. Geçen dönemde milletvekilliği yapan Taşçıer, evli ve 2 çocuk babasıdır.

4- Remziye Tosun:

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 1981 yılında doğdu. Tosun, evlendikten sonra Diyarbakır merkez Sur ilçesine yerleşti. Tosun, 2015 yılında hendek ve barikat operasyonları sırasında merkez Sur ilçesindeki evinden çıkmayı kabul etmeyerek 96 gün boyunca çatışmaların yaşandığı ilçede kaldı. 3 Mart 2016 tarihinde Sur’dan çıkarken, gözaltına alındı. 15 ay cezaevinde kaldı, yargılaması halen devam ediyor. Tosun, evli ve 4 çocuk annesidir.

5- Hişyar Özsoy:

26 Haziran 1977’de Bingöl Yeniköy’de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Amerika’da Teksas-Austin Üniversitesi’nde Siyasal Antropoloji alanında yaptı. Master ve doktora derecelerini aldı. Michigan Üniversitesi’nde (Flint) öğretim üyesi olarak siyaset sosyolojisi, siyasi ve kültürel antropoloji, toplumsal ve siyasal dönüşüm ile Orta Doğu tarihi ve siyaseti konularında dersler verdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde Dış İlişkiler Koordinatörü ve siyasi danışman olarak görev yaptı. Uluslararası hakemli dergi ve yayınlarda yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Özsoy, geçen dönemde Bingöl milletvekili olarak görev yaptı. Özsoy evlidir.

6-Semra Güzel:

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 1984 yılında doğdu. Aslen Mardin’in Derik ilçesinden olan Güzel, ilk, orta ve lise öğrenimini Viranşehir’de tamamladı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Öğrenciyken bulunduğu gençlik çalışmalarında gözaltına alındıktan sonra okuldan uzaklaştırıldı. Bu yüzden 8 ay gecikmeli üniversiteyi bitirdikten sonra Mardin Çocuk Hastanesi ve Nusaybin Devlet Hastanesi’nde görev yaptı. Tıpta uzmanlık sınavını kazandıktan sonra Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistanlık görevine başladı. Mesleği boyunca sağlık oda ve sendikalar da görev aldı. Bir dönem Diyarbakır Tabip Odası’nda eşbaşkanlık yaptı. 22 Kasım 2016 tarihinde OHAL kapsamında çıkarılan 677 nolu KHK ile uzmanlığını almasına 1 ay kala görevinden ihraç edildi.

7-Garo Paylan:

3 Ekim 1972’de Malatya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. Ermeni okullarında yöneticilik yaptı. Ana dili temelli çok dilli eğitim alanında çalışmalar yürüttü. Halkların Demokratik Partisi’nin kurucu üyesidir. HDP’de 2 dönem parti meclisi ve merkez yürütme kurulu üyesi olarak görev yaptı. Geçen dönemde HDP’nin İstanbul milletvekili olan Paylan, iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde İspanyolca bilmektedir.

8-Dersim Dağ:

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 1996 yılında doğdu. Küçük yaşlarda ailesinin batı illerine göç ettiği Dağ, 18 yıl sonra Diyarbakır’a döndü. Halen Mardin Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisi olan Dağ, bekardır.

9-Musa Farisoğulları:

1959 Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı (Botyan) köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini kentte tamamlayan Farisoğulları Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Almanca bölümü mezunu. 1980-1995 yılları arasında Diyarbakır’da öğretmenlik yaptı. Birçok alanda siyasi faaliyetlerde bulunan Farisoğulları, KCK davasında gözaltına alındı. 5 yılı aşkın bir süre tutuklu kaldıktan sonra 2017 yılı Haziran ayında tahliye edildi. Farisoğulları evli 3 çocuk babasıdır.

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ

1- Mehmet Mehdi Eker:

1 Ocak 1956’da Diyarbakır’da doğdu. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ni bitirdi. Tarım ekonomisi alanında İngiltere University of Aberdeen’de master derecesi aldı. THK Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü’nde pilotaj yüksek lisansı yaptı. Ankara Üniversitesi’nde doktora aldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın farklı birimlerinde çeşitli görevlerde bulundu. 2011’de Estonya cumhurbaşkanlığınca verilen ‘Terra Mariana Şeref Rütbesi’ ile 2012 yılında küresel açlıkla mücadeleye katkılarından dolayı Fransa hükümeti tarafından verilen ‘Chevalier dans I’Ordre du Merite Agricole’ (Tarım Alanında Şövalye Liyakat) nişanına layık görüldü. Değişik konularda gazete ve dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi ile tarım sektörü ile ilgili 2 kitabı bulunmaktadır. 22, 23 ve 24. dönemde Diyarbakır milletvekili seçildi. Avrupa Konseyi’nde parlamenter olarak çalıştı. 59, 60, 61 ve 62’nci hükümetlerde Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yaptı. İngilizce ve Arapça bilen Eker, evli ve 3 çocuk babasıdır.

2- Ebubekir Bal:

1 Mayıs 1964’te Diyarbakır’da doğdu. Ortaokul mezunudur. Özel şirketlerde yönetim kurulu başkan ve başkan yardımcılığı yaptı. Diyarbakır Ticaret Borsası başkan yardımcılığı, meclis başkanlığı, yönetim kurulu başkanlığı; TOBB Yönetim Kurulu üyeliği ve TOBB Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliği görevlerinde bulundu. Bal, evli ve 3 çocuk babasıdır.

3- Oya Eronat:

19 Ocak 1962’de Diyarbakır’da dünyaya geldi. İlköğrenimini Mehmetçik İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini Ziya Gökalp Lisesi’nde tamamladı. 1985 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2011 yılı seçimlerine kadar mesleğini serbest meslek olarak devam ettirdi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Serbest inşaat mühendisi olarak çalıştı. Ak Parti Diyarbakır Yenişehir İlçe Tanıtım ve Medya Başkanlığı’nda bulundu. Orta düzeyde İngilizce bilen Eronat, 2011 yılında yapılan seçimlerde Hatip Dicle’nin vekilliğinin kabul edilmemesi üzerine milletvekili olmuştu.

DHA

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI

DİYARBAKIR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI