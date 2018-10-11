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Diyarbakır’da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

android-time 17:43 11 Ekim 2018
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi 604. Sokak’ta meyve sebze satışı yapılan bir iş yerine henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Mehmet Emin Kokel (16), babası Abdurrahman Kokel (62), Orhan Çınar (32) ve Mustafa Çelebi (32) ağır yaralandı.

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MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADILAR 

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince, Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Abdurrahman Kokel ve Mustafa Çelebi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganların yakalanmasına çalışma başlatıldı. AA

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Son güncelleme: android-time 17:5611.10.2018
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