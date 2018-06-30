Diyarbakır’da terör örgütünün finans kaynağına darbe

Diyarbakır’ın Kocaköy, Hani, Lice ve Kulp ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 429 bin 100 kök Hint keneviri ve 36 kilogram esrar maddesi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Kocaköy, Hani, Lice, Hazro ve Kulp ilçelerinde 27 Haziran’da jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan Bayrak-88 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam Operasyonunun sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, “Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında, Lice ilçesi Çavundur köyünde icra edilen temas ve adli arama faaliyeti neticesinde, 4 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet tabanca şarjörü, 1 adet tabanca susturucusu, 1 adet tabanca dipçiği, 56 adet 9 milimetre çapında fişek, 6 adet 7,62 milimetre çapında fişek, 8 adet av tüfeği fişeği, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet taşınabilir hard disk, 9 adet USB bellek ve 1 adet CD bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince anılan suç delilleriyle iltisaklı 5 şüpheli gözaltına alınmış, anılan malzemeler muhafaza altına alınmıştır” denildi.

Narko-terörizm operasyonunun da düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde, 429 bin 100 kök kenevir bitkisi ile 5 kil 350 gram kubar, 30 kilo 800 gram toz olmak üzere toplam 36 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince esrar maddeleri muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip, yerinde imha edilmiştir.

Operasyon bölgesi içerisindeki meskun mahallerde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca 11 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 218 şahıs ve 5 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, 6 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.”

DİYARBAKIR (İHA)

