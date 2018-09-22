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Diyarbakır’da TIR’a tutunan çocuklar feci şekilde can verdi

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Bağıvar Mahallesi'nde, arızalanan itfaiye aracını taşıyan TIR'ın arkasına tutunan bisikletli 2 çocuk, TIR'ın altında kalarak yaşamlarını yitirdi.

android-time 16:54 22 Eylül 2018
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Diyarbakır’da TIR’a tutunan çocuklar feci şekilde can verdi
Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Bağıvar Mahallesi'nde, arızalanan itfaiye aracını taşıyan TIR'ın arkasına tutunan bisikletli 2 çocuk, TIR'ın altında kalarak yaşamlarını yitirdi.

Hazro ilçesinde arızalanan büyükşehir belediyesine ait itfaiye aracını taşıyan TIR, önünde giden belediyeye ait eskort aracıyla Bağıvar Mahallesi’nde seyir halindeyken, bisikletli 9 ile 10 yaşları arasındaki arasında değişen 4 çocuk, TIR’ın arkasına tutundu. Sürücünün fark etmediği çocukların üzerinde bulunduğu 2 bisiklet, henüz belirlenemeyen bir şekilde TIR’ın arka lastiklerinin altına girdi. Olayda isimleri öğrenilemeyen 2 çocuk yaşamını yitirirken, 2 çocuk ise yara almadan kurtuldu.

Bisikletleriyle TIR'ın arkasına takılan çocuklar feci şekilde can verdi. DHA

Bisikletleriyle TIR’ın arkasına takılan çocuklar feci şekilde can verdi. DHA

Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.

TIR bozulan itfaiye aracını taşıyordu. DHA

TIR bozulan itfaiye aracını taşıyordu. DHA

TIR, polis eşliğinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait makine ikmal bakım atölyesine çekilirken, TIR şoförü ve olaydan yara almadan kurtulan isimleri açıklanmayan 2 çocuk bilgilerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA

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Son güncelleme: android-time 16:5822.09.2018
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