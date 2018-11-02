Doç. Erdoğdu: Rüyamda Allah’ı çok görürüm

TRT'de bir programa katılan Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu yayınında “Ben çok fazla rüyamda peygamberi, Allah'ı ve Kâbe'yi görürüm, bir gün odaya bir geldim Kâbe örtüsü var” dedi.

TRT 1’de yayınlanan “Pelin Çift ile Gündem Ötesi”programına konuk olan Erdoğdu açıklamalarıyla hem izleyicileri hem de programa katılanları şaşırtı. Erdoğdu, “Ben çok fazla rüyamda peygamberi, Allah'ı ve Kâbe'yi görürüm, bir gün odaya bir geldim Kâbe örtüsü var” dedi. Erdoğdu’nun bu sözlerine program sunucusu Pelin Çift “Allah’ı çok görürüm” yanlış anlaşılacak’ diye kısa süreli tepki gösterdi ama Erdoğdu’nun sözlerini kesmedi. Erdoğdu iddiasını sürdürerek “Allah'ı çok görürüm, Üniversitedeki odaya geldim, Kâbe örtüsünün parçası var masaya bırakılmış” dedi.

Program sunucusu Pelin Çift daha sonra “A-a ne güzel” sözleriyle Erdoğdu’nun sözlerine destekleyen bir tavır sergiledi.

Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu daha önce de “Paradolia denilen bir hastalık var. Bulutları Hz. İsa’ya benzetmek, domates’i kestik içinden Haç çıktı. Türkiye’de insanlar Ayvalık’a gidiyorlar, bir dağ var o dağın silueti Mustafa Kemal Atatürk'ü andırıyormuş, bu bir psikolojik hastalık” demişti.

Erdoğdu akademik kariyeri yanında 2012-2017 yılları arasında TRT'de yayımlanan Tarih Atölyesi isimli programın hem yapımcılığını hem sunuculuğunu yaptı. Osmanlı tarihi, tarih felsefesi, tarih yazımı, mimarlık, kavramlar, sosyal medya, estetik ve şehirciliğe yönelik çalışmalar kitap ve makaleler yayınladı, tezler yönetti ve dersler verdi.