Doğa harikasına yeni darbe

Geçen yıl tepkiler üzerine inşaat faaliyetlerinden geri adım atılan doğa hariksı Gölcük Tabiat Parkı'nda bu kez belediye milli parklarla işbirliği halinde bungalov ve butik otel yapımına başladı.

Bolu Belediyesi'nin, doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’ndaki inşaat inadı devam ediyor. Geçen yıl tepkiler üzerine bölgedeki inşaat faaliyetlerinde geri adım atılmıştı. Avrasya feribotunu kaçıran Muhammet Tokcan’ın kardeşi Düzceli iş adamı ihaleyi kazanmış ve inşaata yapımına başlamıştı.

Çevrecilerin tepkisi üzerine iptal edilen ihalenin üzerinden bir yıl bile geçmeden bu kez belediye milli parklarla işbirliği halinde bungalov ve butik otel yapımına başladı. Gölcük Tabiat Park, Bolu Belediye Başkanlığı'na 2040 yılına kadar devredilmiş durumda. Ancak belediye bu hakkını devrederek inşaat faaliyetlerine izin verdi.

ALKOL DE YASAKLANDI

Turistik parkta alkol satışı da yasaklandı. Uzun yıllar hizmet veren yabancı turistlerin de uğrak yeri olan restoran ve kafelere alkollü içecek yasağı getirildi. CHP eski Milletveili Umut Oran da konuyu bilgi edinme yasası çerçevesinde CİMER üzerinden Tarım Ve Orman Bakanlığı'na sordu. Oran şu soruların yanıtlanmasını istedi:

-'Belediyenin devir sözleşmenin içeriği nedir?

-Bolu Belediye Başkanlığının, Gölcük Tabiat Parkı'nı ihale ile 3. kişi ve kuruluşlara devretmesi sözleşmeye aykırı değil midir?

-Yörenin 2017 yılında 116 bin lira karşılığında ihale edilmesinde bakanlık onayı var mıdır?

-2 bin metrekarelik yerleşim alanı üzerinde 25 bungalov, 19 odalı butik otel yapılacağı, 1,5 kilometrelik dağ kızağı ve 3 kilometrelik teleferik hattı kurulacağı doğru mudur?

-Bu kadar yapının tek bir ağaç dahi kesilmeden inşa edilmesi mümkün müdür?