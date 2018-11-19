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Doğal gaz bağlantısı sırasında patlama: 3 yaralı

Erzurum'un Oltu ilçesinde doğal gaz bağlantısı sırasında meydana gelen patlamada, 2'si işçi 3 kişi yaralandı.

android-time 22:21
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Erzurum'un Oltu ilçesinde doğal gaz bağlantısı sırasında meydana gelen patlamada, 2'si işçi 3 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Atatürk Caddesi’nde iki kattı bir evin giriş katında meydana geldi. Ö.K.’nın evine döşenen doğal gaz bağlantısı sırasında patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle, evin duvarları büyük bir gürültüyle yıkıldı.

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Evdeki eşyalar dışarıya saçılırken, park halindeki araçların camların kırıldı. Ev sahibi Ö.K. (37) ile tesisatı yapan işçiler Y.A. (24)  ve T.D.’nin (40) vücutlarında ve ellerinde hafif yanıklar oluştu. Vatandaşların yardımı ile Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Patlama sırasında evdeki diğer aile üyelerinin üst katta olması olası faciayı önledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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Son güncelleme: android-time 23:1619.11.2018
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