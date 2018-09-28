Doğalgaz ölçüm istasyonunda test tankı patladı: 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde Seyitgazi ilçesi Aksaklı Mahallesi yakınlarındaki doğalgaz ölçüm istasyonunda meydana geldi. Tankta hava basıncı verilerek sızıntı testi yapıldığı sırada patlama meydana geldi.
Bu sırada tankın yanında bulunan işçilerden Mustafa Kuru, olay yerinde yaşamını yitirdi. Patlamanın fazla basınç nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.
Mustafa Kuru’nun cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA
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