Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Doğalgaz hattı kazısında toprak kayması: 2 işçi ağır yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, doğalgaz hattı için kanal kazısı yapan işçiler Mümin Sevinç ile Hüseyin Erol, toprak kayması sonucu ağır yaralandı.

android-time 19:46 30 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, doğalgaz hattı için kanal kazısı yapan işçiler Mümin Sevinç ile Hüseyin Erol, toprak kayması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Çorlu’nun Kazimiye Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İşçiler Mümin Sevinç ile Hüseyin Erol, doğalgaz hattı için kanal kazısı yaparken, toprak kayması meydana geldi. İki işçi toprak altında kaldı. Olayı gören diğer işçiler, arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

İlk müdahaleleri olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İlk müdahaleleri olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TOPRAK ALTINDAN ÇIKARDILAR

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Mümin Sevinç ile Hüseyin Erol’u toprak altından çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılar Mümin Sevinç ile Hüseyin Erol’un sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturma başlattı. DHA

tekirdag-dha2
Son güncelleme: android-time 19:5730.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar