Doğu Karadeniz’de tehlike: İnsan yiyen ayılar geliyor!

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, 4 ilde yapılan yaban hayatı envanter çalışması sırasında sayılarında önceki yıllara oranla artış gösterdi. Yerleşim yerlerine yönelen ayılar ile insanların karşılaşması tehlikeli sonuçlar doğururken KTÜ Profesörü ayıların devlet eliyle öldürülmesini önerdi.

Gümüşhane’de bir çobana saldıran, Trabzon’da büyükbaş hayvanları telef eden Rize’de ise kovanlara zarar veren ayılardan şikâyetçi olan bölge halkı önlem alınmasını istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, popülasyonu gittikçe artan ayıların avlatılması gerektiğini belirterek, “‘İnsan yiyen ayılar’ diye de bir nesil geliyor” dedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yaban hayatı envanter belirleme çalışması yaptı. Teknik ekiplerin sahada yaptığı çalışmada yaban hayatının yaşadığı sulak alanlar, sarp kayalıklar ile ormanlık alanlar gözlemlendi. Çalışmada yüzde ayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, tilki, çakal, domuz türlerinde yüzde 10 dolayında artış gözlendi. Doğu Karadeniz illerinde ayı popülasyonunda artış olduğu saptandı. Yapılan araştırmalar ve Doğu Karadeniz’de son zamanlardan artan ayı saldırıları vatandaşları da tedirgin ediyor. Yapılan envanter çalışmalarında önceki yıllara göre arttığı belirlenen ayılar, yerleşim yerlerine inerek büyükbaş-küçükbaş hayvanlara ve tarım ürünlerine zarar verirken, vatandaşların yaşam alanları için de tehlike oluşturuyor.

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YAYLACILARDAN ÖNLEM

Havaların soğumasıyla birlikte yaylalardan köylere göç eden yaylacılar, yayla evlerinin kapılarına tahta çakarak ayılara karşı önlem almaya çalışıyor. Gümüşhane’de bir çobana saldıran, Trabzon’da büyükbaş hayvanları telef eden Rize’de ise kovanlara zarar veren ayılardan şikâyetçi olan bölge halkı önlem alınmasını istiyor.

AYILAR AVLATILMALI

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, popülasyonu gittikçe artan ayılara karşı önlem alınmaması halinde ciddi zararlarla karşı karşıya kalınabileceğini belirtti. Başkaya, “İnsan yiyen ayılar diye de bir nesil geliyor. Ayı bütün bulunduğu ülkelerde avlanan bir hayvandır. Fakat ülkemizde insanları yese dahi kamuoyunda vurulsun ya da vurulmasın diye çok ciddi tartışmalar var” diyerek ayıların avlatılması gerektiğini söyledi.

‘AYILAR DOKUNULMAZLIK KAZANDI’

Ayı saldırıları sonucu 21 kişinin yaşamını kaybettiğini belirten ve ayıların Türkiye’de dokunulmazlık kazandığını kaydeden Başkaya, “Ayıların devlet eli ile avlattırılması lazım. Ayılar Türkiye’de dokunulmazlık kazandı. Artık ormanların yanı sıra köyleri de ele geçirdiler. Hatta ilçelere de inmeye başladılar. 2009 yılından bu yana yapılan tespitlerde doğrudan ayı saldırısı ile 21 tane vatandaşımız hayatını kaybetti, 100 vatandaşımız ise ağır yaralanarak sakat kaldı. Dünyaya bakıldığı zaman ayı ölümlerinde ilk sırayı alıyoruz. Devlet vatandaşını arazide dağda sahipsizlik hissiyatı ile baş başa bırakmaması gerekiyor. Vatandaş önlemini alsa da ciddi bir şekilde ayı saldırıları ile karşı karşıya” diye konuştu.

DHA