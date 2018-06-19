Doğu Perinçek mal varlığını açıkladı: Mülklerle değil paylaşmakla mutlu oluyoruz

İstanbul'daki evinde gazetecileri ağırlayan Perinçek, “10 binin üzerinde kitabımız, bir piyanomuz, Abidin Dino'nun bana özel bir mektupla gönderdiği Namık Kemal tablosu ve Fikret Otyam'ın tabloları var. Onlarla gurur duyuyoruz” dedi. Perinçek, “Bu dünyadaki mutluluk kaynaklarımız mallar mülkler değil, insanlık, sevgi, saygı, paylaşmak. Bunlarla mutlu oluyoruz'” diye konuştu.
Şule Perinçek de kendi hazırladığı yiyecekleri gazetecilere ikram etti.
Mal varlığını Hazreti Muhammed'in sözleriyle açıklayan Doğu Perinçek şunları söyledi:
“’Devlet adamları fakir ölmelidirler ki, idare ettikleri milletler zengin ve mesut olsunlar. Fakirlik içinde ölmek, devlet adamının süsüdür. Devlet adamları fakirlikle taçlanırlar. Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek alıyoruz. En son vasiyetnamesinde ‘Milletime verecek bir canım var. O da helal olsun’ diyor. Ben de öyle yapacağım. Bizim herhangi bir taşınmazımız yok.”
Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ‘Beştepe'deki sarayı mı kullanacaksınız’ sorusuna ise Perinçek “Orayı ‘Türkiye Bilimler Akademisi’ yapacağız. Biz Çankaya'yı kullanacağız, Türkiye'yi oradan yöneteceğiz. Çankaya devrim Türkiyesinin merkezidir. Çankaya sade yaşamdır. Lüks yoktur. Cumhuriyet kültürünün simgesidir Çankaya” diye konuştu.
Diğer siyasi parti liderlerini Türkiye’nin sorunlarını tartışmak için açık oturuma davet eden Perinçek “Bu açık oturum TRT'de yapılabilir. Buna Türkiye'nin ihtiyacı vardır. Ben parti liderlerini böyle bir açık oturuma davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
Seçimlerin ikinci tura kalması halinde nasıl bir yol izleyeceklerinin sorulması üzerine Doğu Perinçek, “Vatan Partisi Hükümet olacak ama bu üçüncü mü, dördüncü mü, beşinci mi tur olur onu söyleyemem. Ama şunu söyleyebilirim: Vatan Partisi hükümet olacak. Bu koşullardan Türkiye Vatan Partisi Hükümeti ile çıkar” dedi.