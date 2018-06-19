Doğu Perinçek mal varlığını açıkladı: Mülklerle değil paylaşmakla mutlu oluyoruz

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, eşi Şule Perinçek ve oğlu Can Perinçek ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek mal varlığını açıkladı.

İstanbul'daki evinde gazetecileri ağırlayan Perinçek, “10 binin üzerinde kitabımız, bir piyanomuz, Abidin Dino'nun bana özel bir mektupla gönderdiği Namık Kemal tablosu ve Fikret Otyam'ın tabloları var. Onlarla gurur duyuyoruz” dedi. Perinçek, “Bu dünyadaki mutluluk kaynaklarımız mallar mülkler değil, insanlık, sevgi, saygı, paylaşmak. Bunlarla mutlu oluyoruz'” diye konuştu.

Şule Perinçek de kendi hazırladığı yiyecekleri gazetecilere ikram etti.

HAZRETİ MUHAMMED'Lİ BEYAN

Mal varlığını Hazreti Muhammed'in sözleriyle açıklayan Doğu Perinçek şunları söyledi:

“’Devlet adamları fakir ölmelidirler ki, idare ettikleri milletler zengin ve mesut olsunlar. Fakirlik içinde ölmek, devlet adamının süsüdür. Devlet adamları fakirlikle taçlanırlar. Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek alıyoruz. En son vasiyetnamesinde ‘Milletime verecek bir canım var. O da helal olsun’ diyor. Ben de öyle yapacağım. Bizim herhangi bir taşınmazımız yok.”

“SARAYI BİLİM AKADEMİSİ YAPACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ‘Beştepe'deki sarayı mı kullanacaksınız’ sorusuna ise Perinçek “Orayı ‘Türkiye Bilimler Akademisi’ yapacağız. Biz Çankaya'yı kullanacağız, Türkiye'yi oradan yöneteceğiz. Çankaya devrim Türkiyesinin merkezidir. Çankaya sade yaşamdır. Lüks yoktur. Cumhuriyet kültürünün simgesidir Çankaya” diye konuştu.

LİDERLERİ TRT'DE AÇIK OTURUMA DAVET ETTİ

Diğer siyasi parti liderlerini Türkiye’nin sorunlarını tartışmak için açık oturuma davet eden Perinçek “Bu açık oturum TRT'de yapılabilir. Buna Türkiye'nin ihtiyacı vardır. Ben parti liderlerini böyle bir açık oturuma davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

VATAN PARTİSİ İKTİDAR OLACAK

Seçimlerin ikinci tura kalması halinde nasıl bir yol izleyeceklerinin sorulması üzerine Doğu Perinçek, “Vatan Partisi Hükümet olacak ama bu üçüncü mü, dördüncü mü, beşinci mi tur olur onu söyleyemem. Ama şunu söyleyebilirim: Vatan Partisi hükümet olacak. Bu koşullardan Türkiye Vatan Partisi Hükümeti ile çıkar” dedi.