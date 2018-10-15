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Doğubayazıt’ta mayın patladı: 1 asker yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde arazi arama - tarama faaliyetleri sırasında mayın patlaması sonucu 1 asker yaralandı. Erzurum'a sevk edilen askerin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

android-time 17:18 15 Ekim 2018
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Doğubayazıt’ta mayın patladı: 1 asker yaralı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde arazi arama - tarama faaliyetleri sırasında mayın patlaması sonucu 1 asker yaralandı. Erzurum'a sevk edilen askerin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Doğubayazıt’a bağlı Kızılkaya köyü yakınları bugün arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında mayın patladı. Ellerinden yaralanan Murat Bozkurt, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Murat Bozkurt, ambulans helikopterle Erzurum’a sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi helikopter pistine indirilen Bozkurt, buradan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmayan Murat Bozkurt’un tedavisi sürüyor. DHA

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Son güncelleme: android-time 17:3715.10.2018
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