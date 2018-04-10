Doktor engelli hastayı odadan kovdu

Ankara Yenimahalle Devlet Hastanesi'nde hasta ile doktor tartışması kameralara yansıdı. Hasta yakınları tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüde hekimin "İşimi yaptırmıyorsunuz" diyerek bağırması ve ailenin odadan kovulması görülüyor.

Sağlık çalışanları uzayıp giden kuyrukları eritmeye çalışırken, hastalar da o kuyrukta bunalıyor. Ancak bu kez durum biraz farklı. Kameralara yansıyan engelli hasta ve doktor tartışması Ankara’dan geldi.

“ENGELLİ BABAM İLE BİZİ KAPIYA ATTI”

İddiaya göre Emre Çoban yüzde 95 engelli babası Mehmet Çoban’ın tedavisi için MHRS sisteminden Ankara Yenimahalle Devlet Hastanesi’nden saat 10.20’ye randevu aldı. Saat 10’u 10 geçe sırada bekleyen hiç hasta kalmadığı gerekçesiyle Emre Çoban doktorun kapısını çaldı.

İDDİA “DOKTOR BAĞIRMAYA BAŞLADI”

Ailenin iddiasına göre doktor “İşimi yaptırmıyorsunuz” diyerek bağırmaya başladı. Tartışmayı Emre Çoban cep telefonu kamerası ile kaydetti. Videodaki görüntü, doktorun aileyi odadan kovması ile sonlandı.

DOKTOR “BANA HAKARET ETTİNİZ”

Videodaki görüntülere göre Cerrahi Uzmanı H.F.K kendisine hakaret edildiğini söylüyor. Aile ile doktor arasında uzayıp giden tartışma boyunca doktor kendisine hakaret edildiğini, aile de ilk hakareti doktorun yaptığını iddia ediyor.

AİLE “ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ”

Aile tartışma esnasında kaydettiği videoyu 0549 8072799 numaralı Sözcü WhatsApp İpbar Hattı’na yolladı. Ailenin iddiasına göre bu tartışmadan sonra doktor hastayı muayene etmedi ve ilaç yazmadı. Babamın ilaçlarını yazdıramadım diyen Emre Çoban şikayetçi olduklarını belirtti.