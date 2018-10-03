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Doktoru öldüren şahıs tutuklandı!

Bahçelievler'deki özel bir hastanede çalışan psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ı silahla vurarak öldüren Serhat T. "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şeyma ULUSOY
android-time 18:04 3 Ekim 2018
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Doktoru öldüren şahıs tutuklandı!
Bahçelievler'deki özel bir hastanede çalışan psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ı silahla vurarak öldüren Serhat T. "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede dün yaşanan olay da iddialara göre, Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman ile hastaneye gelen eski hastası tartıştı. Tartışma sonucu şüpheli şahıs hastane içinde uzman doktoru silahla vurarak ağır yaraladı. Olay sonrası ağır yaralanan Dr.Hacıosman meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay yerinden kaçan şüpheli kısa bir süre sonra silahıyla yakalanarak emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 18 yaşındaki Serhat T. savcılık işlemlerinin sonrasında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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