Dolandırdığı yetmedi bir de dalga geçiyor

Çiftlik Bank'ın tosunu Mehmet Aydın’ın Facebook'da açtığı "Çiftlik Bank" sayfası isim değiştirdi. Sayfanın yeni adı "CAPS ÇİFTLİĞİ" olurken sayfayı takip eden mağdurlar "Adam bir de bizle dalga geçiyor" yorumunda bulundu.

Arkasında binlerce mağdur bırakarak Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank’ın tosunu Mehmet Aydın'ın Facebook’da açtığı “Çiftlik Bank” sayfası isim değiştirdi. Facebook adresinin şifresinin sadece Mehmet Aydın ve yöneticilerde olduğu belirtilen sayfanın yeni adı “CAPS ÇİFTLİĞİ” olarak değiştirildi.

“DOLANDIRDIN BARİ DALGA GEÇME”

Dolandırdığı insanlara bir süre öncesine kadar videolar gönderen Mehmet Aydın yurt dışına kaçar kaçmaz Facebook’daki Çiftlik Bank sayfasını dondurmuştu. Üyelerin bir umut diyerek takibi bırakmadığı Facebook adresinin bugün ismi değişti.

ŞİFRE KİMDE?

Takipçilere gelen bildirime göre Çiftlik Bank sayfasının adı değişti ve tekrar faaliyete geçti. Sayfanın yeni adı “Caps Çiftliği” oldu. Genellikle mağdurların takip ettiği facebook adresine yorum yağmaya başladı. Bazı mağdurlar “bu sayfanın şifresi Mehmet Aydın’dan başkasında yok. Adam bir de bizle dalga geçiyor” dedi.

HESABI KAPATMADI YENİ İSİM VERDİ

Tosun’un yurt dışına kaçmasının ardından sosyal medyada onlarca çiftlik bank hesabı açıldı. Mağdurlar Caps Çiftliği’nin o hesaplarla karıştırılmamasını, daha önce bildirimlerin yayınlandığı sayfanın isminin değiştirildiğini söyledi.

