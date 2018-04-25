Dolandırıcılıktan ihraç edilen polis gaspçı oldu

İstanbul Esenyurt'ta lüks bir sitede kendilerine polis süsü vererek vatandaşları tehditle gasp ettiği iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan şüphelilerden birinin dolandırıcılık yaptığı için polislikten ihraç edildiği ortaya çıktı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay 17 Nisan Günü yaşandı.

İddialara göre, gece saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’nde yürüyen C.E. isimli bir vatandaşı kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi durdurdu. Şüpheliler, 5 bin lira daha talep etmesi üzerine C.E. ise arkadaşını arayarak para istedi.

C.E.’nin arkadaşı ise polisi arayarak “Ellerinde telsiz ve silah olan 3 kişi polis olduklarını belirterek arkadaşımdan 3 bin lira almışlar. 5 bin lira daha isteyen kişiler, arkadaşımı rehin tutuyor” şeklinde ihbarda bulunması üzerine ekipler hemen çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında belirtilen lüks sitenin çevresinde araştırma yapan ekipler, şüpheli bir araç tespit etti.

Çevre emniyeti alan ekipler, araçta bulunan C.E.’yi kurtarırken, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin üzerinden sahte polis kimliği, bin 945 lira, 100 dolar ve bir tabanca çıktı. Sahte plaka takıldığı belirlenen araçta yapılan aramalarda ise bir adet telsiz ve kelepçe bulundu.

Gözaltına alınan Erol K., Okan K. ve Hasan S. emniyette sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda Hasan S. eski polis olduğu, dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.