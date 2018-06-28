Dolu devam edecek mi? Hava durumuna dair son detaylar Meteoroloji’nin tahminler…

Meteoroloji'nin geçtiğimiz gün için beklediği yağışlar dün İstanbul'u etkiledi ve gece saatlerinde İstanbul doluya, yağmura teslim oldu. Vatandaşlar hem doluya karşı öneml almak hem de hava muhalefetine karşı hazırlıklı olmak için hava durumu detaylarını araştırıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre son hava durumu detayları...

eklenen dolu İstanbul’a geldi ve dün akşam saatlerinde İstanbul şiddetli yağmura teslim oldu. Yağışın şiddeti nedeniyle önce Atatürk Havalimanı’nda uçak iniş ve kalkış trafiği geçici olarak durduruldu daha sonra da trafik normale döndü. Peki İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? Yağış beklenen yerler hakkında son hava durumu tahminleri…

SAĞANAK UYARISI BAZI İLLER İÇİN SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Muğla, Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli, Ordu, Giresun çevreleri ile Samsun’un doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Balıkesir’in batı ilçeleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. Hava durumu batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BALIKESİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELI °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir’in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

DENIZLI °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSIN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, zamanla kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ordu, Giresun çevreleri ile Samsun’un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVIN °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BİTLİS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık