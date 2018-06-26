Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dolu uyarısı sokaklarda renkli görüntülere sahne oldu! Sosyal medya yıkıldı…

Meteoroloji'nin dolu uyarısı sonrası aracı olan vatandaşlar arabalarını park yeri bulamayınca halı, klim, yatak ve kartonlarla kapladı. Sosyal medya yıkıldı.

android-time 20:40 26 Haziran 2018
Haberler Gündem
Dolu uyarısı sokaklarda renkli görüntülere sahne oldu! Sosyal medya yıkıldı…
Meteoroloji'nin dolu uyarısı sonrası aracı olan vatandaşlar arabalarını park yeri bulamayınca halı, klim, yatak ve kartonlarla kapladı. Sosyal medya yıkıldı.

Bütün Türkiye dolu yağacak mı yağmayacak mı diye merakla beklemeye başladı. Arabası olanlar ise önce AVM’lere sonra kapalı otoparklara koştu. Ne AVM’de ne de kapalı otoparkta yer bulamayan vatandaşın aracını korumak için aldığı önlemler ise yaratıcı Türk zekasını bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

İşte sosyal medyaya damga vuran doludan aracını koruyan yurdum insanı görüntüleri:

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar