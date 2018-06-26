Dolu uyarısı sokaklarda renkli görüntülere sahne oldu! Sosyal medya yıkıldı…

Meteoroloji'nin dolu uyarısı sonrası aracı olan vatandaşlar arabalarını park yeri bulamayınca halı, klim, yatak ve kartonlarla kapladı. Sosyal medya yıkıldı.

Bütün Türkiye dolu yağacak mı yağmayacak mı diye merakla beklemeye başladı. Arabası olanlar ise önce AVM’lere sonra kapalı otoparklara koştu. Ne AVM’de ne de kapalı otoparkta yer bulamayan vatandaşın aracını korumak için aldığı önlemler ise yaratıcı Türk zekasını bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

İşte sosyal medyaya damga vuran doludan aracını koruyan yurdum insanı görüntüleri:

honda Allaha sığındı ya sen bugün Allah için ne yaptın toyota??

#dolu pic.twitter.com/aGJtj6Upzt — sam (@bijonanahtarii) 26 Haziran 2018

En pratik önlemi ben buldum gençler,dağılın. #dolu pic.twitter.com/Lj3aWstkI7 — Son Osmanlı (@Kaanistan) 26 Haziran 2018

#dolu karşısında da çare Ali Koç! Büyük başkan bizi her türlü felaketten korur! pic.twitter.com/BFgbJ89kWm — Serhat Körük (@serhatkoruk) 26 Haziran 2018

Abi böyle korunaklı olmamış beton attırsaydın keşke @tokurserkan #dolu pic.twitter.com/XydditST8P — Emre Can Türk (@ecTurk) 26 Haziran 2018

Bu araba sevdası Recaizade Mahmut Ekrem'de yok #dolu pic.twitter.com/swTwzuWNb7 — Tuba (@tinkyywinkii) 26 Haziran 2018