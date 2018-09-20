Domates doları solladı

Bu senenin zam şampiyonlarından domatesin kilosu tarlada 4, pazarda ise 7 liradan alıcı buluyor.

Zam şampiyonlarından biri olan domates tarlara 4 liraya, pazarda ise 7 liraya satılıyor.

Bu sene tarla ve pazarın en pahalı mahsûllerinden domatesin hasadı devam ediyor. Domates hasadı için sabah erken saatlerde tarlaya giden çiftçiler akşama kadar çalışıyor. 10 kişilik ekip günde ortalama 4 ton domates topluyor. Elle kopartılıp tek tek kovalara konan domatesler, daha sonra kasalara boşaltılıyor. Ardından kamyona yüklenen kasalar tarladan pazara gidiyor.



Tarlada çalışan Ali Mehmet Karabuğa, “Fiyatlar şu anda çok güzel. Fiyatlar tarlada 3-4 lira arasında değişiyor. Her gün topluyoruz. 10 kişi günde 4 ton civarında hasat ediyoruz. İşçide biraz sıkıntı var. Zor buluyoruz. Tarla sahibi bu bahçeyi 100 bin liraya götürü aldı. Bu bahçeden 50 ton civarında domates çıkar” dedi.

Tarlada çalışan bir başka işçi ise, “Sabah 8 gibi mesaiye başlıyoruz, 18.00’de paydos ediyoruz. 10 saat çalışıyoruz. Domates kaliteli olunca pahalı oluyor. Şu anda fiyatı doları geçti” diye konuştu.

Öte yandan pazarda domates el yakıyor. Fiyatlar 5 ila 7 lira arasında değişiyor. Bu sene bütün meyve ve sebzelere zam geldiğini ifade eden pazarcılar, satışlardan memnun olduklarını söyledi.

İHA