Donizetti Paşa’nın II. Mahmut için bestelediği marşın adı nedir? (10 Ekim 20:30 zor Hadi ipucu sorusu)

Hadi ipucu sorusu Donizetti Paşa'dan geldi. Bu akşam 20:30'da yayınlanAcak olan zor Hadi'de ipucu sorusu 'Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marşın adı nedir?' oldu. Peki bu marşın adı ne? İşte Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marşın adı...

Bu akşam yapılacak Hadi yarışmasında Osmanlı marşlarından bir soru geldi. Çarşamba günleri iki kez düzenlenen Hadi’nin ikinci ipucu sorusu Donizetti Paşa’nın II. Mahmut için bestelediği marş oldu. Hadi sosyal medya hesabından ipucu sorusu, “Zor Hadi’nin ipucu Donizetti Paşa’dan geliyor. Donizetti Paşa’yı duymuşmuydunuz? Peki Donizetti Paşa’nın II. Mahmut için bestelediği marşın ne olduğunu biliyor musunuz?” şeklinde paylaşıldı.

HADİ İPUCU SORUSU

SORU: Donizetti Paşa’nın II. Mahmut için bestelediği marşın adı nedir?

YANIT: Mahmudiye Marşı

Giuseppe Donizetti’nin, II. Mahmut için bestelediği “Mahmudiye Marşı” on bir yıl, II. Mahmut’un ölümünden sonra tahta çıkan oğlu Sultan Abdülmecit için bestelediği “Mecidiye Marşı” da (1839) 22 yıl boyunca Osmanlı Devleti’nin marşı olarak çalınmıştır.

DONİZETTİ PAŞA KİMDİR?

Giuseppe Donizetti (Donizetti Paşa), Türkiye’yi 19. yüzyılda batı müziği ile tanıştıran ve ilk Türk bandosu olan Mûsikâ-i Hümâyûn’un (günümüzde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası) gelişmesinde en büyük katkıyı sağlamış olan kişidir. 28 yıl boyunca Osmanlı Devleti’nin hizmetinde çalışan ve kendisine “Paşa” unvanı verilen Donizetti, hükümdarın kurduğu modern ordunun bando teşkilatını hayatı boyunca yönetti ve ikinci vatanı olan İstanbul’da hayatını kaybetti.

Sultan II. Mahmut, önce Manguel adlı bir Fransızı sonra da (Gaetano Donizetti'nin kardeşi) Giuseppe Donizetti'yi (1788-1856) bando şefi olarak 1828'de İstanbul'a getirtir. Donizetti, çoksesliliğin ilk adımlarının atıldığı Muzika-yi Hümayun'u kurar. Öğrencilerine Batı sistemindeki nota yazısını öğretir. Mahmudiye marşını besteler. 1865 yılında Paşa ünvanını alır. Abdülmecit padişah olunca onun için Mecidiye marşını besteler. Mahmudiye marşı 11 yıl, Mecidiye marşı 22 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun ulusal marşı olarak çalınır.