“Driftçi” magandalar yakalandı

İstanbul Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli içinde “drift” yaparak trafiği tehlikeye atan magandalar yakalanıp, ehliyetlerine el konuldu. Yakalanan Teoman D., gazetecilerin “Pişman mısınız” sorusuna “Yanan hayallerdi siz lastikleri gördünüz” şeklinde cevap vermesi pes dedirtti.

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneline gelen lüks otomobilli magandalar, tünel içerisinde “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak trafiği tehlikeye atmaları cevasız kalmadı. Televizyonlarda yayınlanan görüntüler kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

POLİS KİMLİKLERİNİ BELİRLEDİ

Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, magandaların kullandıkları araçların plakalarını belirledi. Yapılan plaka sorgulamasından yola çıkan ekipler, kimliklerini belirlediği Ünal T.(33), kafeterya sahibi Teoman D.(28) ve Furkan B.'yi (24) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek ifadeleri alındı.

EHLİYETLERİNE EL KONULDU

İfadelerinde “Pişman” olduklarını belirten magandalara, “trafiği tehlikeye düşürmek” suçundan 235 lira para cezası kesilerek, ehliyetlerine de el konuldu. Şubedeki işlemlerinin ardından Ünal T. ve Teoman D. adli işlemlerinin yapılması için Şişli Asayiş Büro Amirliğine, Furkan B. ise Tuzla Orhanlı Polis Merkezi'ne sevk edildi.

MAGANDADAN PİŞKİN CEVAP

Emniyetten çıkarken gazetecilerin “Pişman mısınız” sorusuna Ünal T.,”Pişman olmaya vakit bırakmadılar, sabah gelip evden aldılar. Öncelikle Türk halkından özür dilerim. Biz bu suçlardan dolayı yaklaşık 1 sene önce ceza aldık. Aynı suçtan tekrar yargılanıyoruz. Bizim herhangi bir suçumuz yok. Yapacak bir şey yok” dedi. Teoman D. ise gülerek

“Yanan hayallerdi, siz lastikleri gördünüz” şeklinde cevap verdi.

Magandaların, TCK 179/2 bendi gereğince, “Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” suçundan yargılanacakları öğrenildi.