Dubai Şeyhi’nin AVM’si için tarihi Osmanlı su yolu iptal edildi

Dubai Şeyhi’ne ait Üsküdar’daki AVM’nin içinden geçen Osmanlı su yolunun tescili kurul kararı ile kaldırılarak “turizm ve ticaret” fonksiyonuna alındı. İBB’nin yaptığı plan değişikliği için kendi birimi olan Planlama Müdürlüğü, Atik Valide Su Yolu isale hattının sürekliliğinin bozulduğu, yapı ve nüfus yoğunluğunun arttırıldığı uyarısında bulundu.

Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşid el Maktum'un, Çamlıca eteklerinde 66 dönümlük arazide yaptığı otel, rezidans ve AVM'den oluşan Emaar Square'in içinde kalan tarihi su yolu olarak tescil edilmiş iki parselin imarı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından değiştirildi. İmar değişikliğine ilişkin hazırlanan komisyon raporuna göre iki parsel üzerindeki “Atik Valide Su Yolu İsale Hattı” tescili, 2013 tarihli İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile kaldırıldı. Tarihi su yolu tescili kalkınca parseller için imar planı hazırlanarak “ticaret ve turizm” alanına alınması için teklif hazırlandı. Plan teklifi 28 Mart 2018 tarihli İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla uygun bulundu. Kurulun uygun bulduğu plan teklifi, 11 Temmuz tarihli İBB Meclis oturumunda gündeme alındı.





KÜLTÜR VARLIĞINA RASTLANAMADI

Toplam bin 295 metrekarelik iki parsel için yapılan plan değişikliğinin gerekçesinde tarihi su yolunun kuzey ve güneyindeki parsellerin planda “ticaret+turizm” alanında kaldığı ve üzerinde Emaar Square AVM bulunduğu belirtildi. 17 ve 20 sayılı parseller üzerindeki Atik Valide Sultan Memba Suyu isale hattının tescil kaydının kurul kararı ile kaldırıldığı kaydedildi. Kurul kararında 2010 yılında Arkeoloji Müze Müdürlüğü'nce Osmanlı su yolları konusunda bir uzmanın denetiminde gerçekleştirilen kazılarda 8 sondaj kuyusu açıldığı ve kültür varlığına rastlanamadığı belirtildi. Bu parsellerin Emaar Libadiye Gayrimenkul Geliştirme A.Ş tarafından alan bütünlüğünü sağlamak amacıyla Üsküdar Belediyesi'nden satın alındığı kaydedildi.

TESCİL KALKTI SÜREKLİLİK BOZULDU

Bu doğrultuda hazırlanan plan değişikliği ile parsellere “ticaret ve turizm” fonksiyonu verildi. Yapılaşma koşullarında emsal yani inşaat hakkı 3 olarak belirlendi. Yükseklik ve bodrum kat sayısı serbest bırakıldı. İBB'ye bağlı Planlama Müdürlüğü değişikliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede dikkat çekici tespitler yaptı. Üsküdar ve Ümraniye sınırları içinde bulunan Atik Valide Su Yolu isale hattının sürekliliğinin bozulduğuna dikkat çekilerek benzer durumdaki taşınmazlar yönünden olumsuz örnek oluşturacağı ifade edildi. Planda toplam bin 225 metrekarenin “ticaret ve turizm” alındığı, belirlenen emsal ile inşaat alanının yaklaşık 3 bin 675 metrekare arttırıldığı vurgulandı. Bodrum katların serbest bırakılmasının bölgeye gelecek inşaat alanının daha da artacağı belirtilerek teklifin bölgeye gelecek yapı ve hareketli nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğu ifade edildi. Planlama Müdürlüğü'nün uyarılarına rağmen plan değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi.