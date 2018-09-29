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Düğün evi cenaze evine döndü!

Gaziantep’te bugün kına gecesi yapılacak olan 26 yaşındaki Uğur Kalkan, 8. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Düğün ve kına gecesi için şehre gelen akrabalar, damadın ölüm haberiyle hüzne boğuldu.

Hanifi KILIÇ / Gaziantep
android-time 18:19 29 Eylül 2018
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Düğün evi cenaze evine döndü!
Gaziantep’te bugün kına gecesi yapılacak olan 26 yaşındaki Uğur Kalkan, 8. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Düğün ve kına gecesi için şehre gelen akrabalar, damadın ölüm haberiyle hüzne boğuldu.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde iki gün önce nikahı kıyılan ve bugün kına gecesi ve Pazartesi günü de düğünü yapılacak olan CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan’ın kuzeni Veli Kalkan (26), evlerinin 8. katından düşerek öldü.

Damat hayatını kaybetti.

Damat hayatını kaybetti.

Duyanları hüzne boğan olay,  Kolejtepe Mahallesi 53. nolu sokakta bulunan Ceylan apartmanında meydana geldi.

Gençlerin en güzel günü felakete dönüştü.

Gençlerin en güzel günü felakete dönüştü.

BUGÜN KINA GECESİ OLACAKTI

Genç damat, olay yerinde yaşamını yitirirken, aile fertleri sinir krizi geçirdi. Veli Kalkan’ın; bu akşam Nurdağı ilçesi İçerisu Mahallesi’nde kına gecesi, pazartesi günü de düğünü olacaktı.

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Son güncelleme: android-time 18:3029.09.2018
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