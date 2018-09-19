Düğün konvoyunda pompalı tüfek dehşeti

Konya'da düğün konvoyunda bir araçtan pompalı tüfekle ateş edilmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından araştırma başlatan ve aracın plakasını belirleyen polis şüpheli şahsı yakaladı.

Olay, Adana Çevre Yolu Borsa Alt Geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyundaki bir hafif ticari araçta bulunan ve elinde pompalı tüfek olan kişinin havaya art arda ateş ettiği o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracın plakasını belirleyerek, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

“YAPTIĞIMIZ İYİ BİR ŞEY DEĞİL AMA ATTIĞIMIZDA SES FİŞEĞİYDİ’

Yapılan çalışmalar sonrası pompalı tüfekle ateş ettiği tespit edilen E.F.D. (22) Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli şahıs, hastane çıkışında, “Yaptığımız iyi bir şey değil ama attığımızda ses fişeğiydi, gerçek mermi değildi” dedi. Hastanedeki işlemlerinin ardından şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine teslim edildi.

GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKMA SUÇU

Konuyla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak getirilmesi talimatının verildiği ve şüpheli hakkında ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan TCK'nın 170/1-c maddesi gereğince işlem yapılacağı belirtildi. İHA