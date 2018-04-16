Düğün magandaları yakalandı

Istanbul Zeytinburnu'nda küçük çocukların da bulunduğu bir düğün etkinliğinde havaya ateş açan aralarında damadın kardeşinin de bulunduğu 3 maganda, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay 15 Nisan’da Seyitnizam Mahallesi G-35 sokak üzerinde yaşandı.

İddialara göre, Zeytinburnu’nda çocuklarında olduğu G-35 sokaktaki düğün etkinliğinde havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonucu şans eseri kimse yaralanmazken, mahalle sakinleri tepki göstererek polise ihbarda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ateş açan magandaları belirleyerek harekete geçti. Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında damadın kardeşinin de bulunduğu B.Y.(28), Ş.K.(26) ve M.C.G.(25) isimli 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayda kullanılan 3 adet kurusıkı tabanca da ele geçirildi.