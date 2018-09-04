Düğün magandası anneyi öldürdü, oğlu ağır yaralı

Kırıkkale'de düğün magandası dehşet seçti. Dün akşam meydana gelen olayda Fikret A.'nın düğünde ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Seda Gezice yaşamını yitirdi, oğlu Murat Gezice (3) ağır yaralandı.

Olay Kaletepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak üzerindeki düğüne katılan Fikret A., burada tabancayla rastgele ateş açtı. Fikret A.’nın silahından çıkan kurşunlar, bu sırada düğünde bulunan Seda Gezice ve oğlu Murat Gezice’ye isabet etti. 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahale sonrası anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Seda Gezice yolda yaşamını yitirirken, oğlu Murat Gezice ise Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedaviye alındı. Murat Gezice, buradaki müdahalenin ardından Ankara’ya sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, şüpheli Fikret A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)