Düğün yapmıyorduk diyen ‘çocuk gelin’ kurtarıldı

Adana'da evlendirilmekten son anda kurarılan ve poliste yaşının 16 olduğu ortaya çıkan K.A., davetiyeye ve üzerindeki gelinliğe rağmen düğün değil nişan yaptıklarını iddia etti. K.A. kimseden şikayetçi olmadığını ve kendi isteğiyle nişanlandığını ileri sürdü.

Merkez Seyhan ilçesi Güzelevler Mahallesi’nde iddiaya göre, K.A. adlı kız çocuğunun İ.G. (23) ile evlendirileceği ihbarını alan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri, polise ihbarda bulundu. Derneğin avukatlarıyla birlikte polis, düğünde çocuğu son anda kurtardı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, K.A.’yı devlet korumasına aldı. Damat İ.G. küçük yaşta çocukla evlenmekten, damadın babası Ekrem G. çocuk gelin almaktan, kızın anne ve babası da küçük yaştaki kızlarını evlendirmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

NİŞAN YAPIYORDUK

Çocuklarını 18 yaşını doldurunca evlendireceklerine yönelik ifade veren aileler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, polisin son anda kurtardığı K.A. da zorlama olmadığını söyledi. Üzerindeki gelinlik ve düğün davetiyesine rağmen düğün yapmadıklarını iddia eden genç kız, “Düğün değil nişan yapıyorduk” dedi. Bu ifadesi ‘gerçekçi’ bulunmasa da ailesinden şikayetçi olmayan K.A. ifadesinde, “Biz 2 yıldır birbirimizi seviyoruz. Ailem beni zorla evlendirmiyor ben kendi isteğimle nişanlanıyordum. Düğün yapmıyorduk. 2 yıl sonra düğün yapacağız” dedi. Ancak polis, davetiyenin üzerindeki belirlenen düğün tarihini sorunca, K.A.’nın davetiyenin yanlış basıldığını söylediği öğrenildi.

Devlet korumasını reddeden K.A., savcılık kararıyla Sevgi Evleri’ne yerleştirildi.

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)