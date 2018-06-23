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Düğünde havai fişek şovu kötü bitti!

Sultanbeyli'de bir sokak düğünde havai fişek atmaya çalışan kişi, hem kendini hem de düğüne gelen 2 kişiyi yaraladı.

android-time 18:47 23 Haziran 2018
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Sultanbeyli'de bir sokak düğünde havai fişek atmaya çalışan kişi, hem kendini hem de düğüne gelen 2 kişiyi yaraladı.

Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi’nde dün akşam düzenlenen bir sokak düğününe katılan bir kişi eline aldığı havai fişek bataryasını  ateşledi. Kutunun içinde bulunan havai fişekler patlamaya başladı. İşi şov dönüştürmeye çalışan bu kişi  elindeki havai fişek bataryasını çevirmeye başladı.

Bu sırada havai fişeklerden biri yüzüne geldi. Kutuyu fırlatan kişi düğünde eğlenen kalabalığa korku dolu anlar yaşattı.  Patlayan havai fişekler o sırada halay çeken iki kişiyi bacaklarından yaraladı. Panik dolu anlar kameraya da yansıdı.

Yakın mesafeden yüzüne gelen havai fişek nedeniyle bu kişinin yüzünde yanık oluştu. 3 kişi düğüne katılanlar tarafından hastaneye götürüldü. Bacaklarından yaralı iki kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.  Yüzü yanan kişinin tedavisi ise devam ediyor. DHA

Son güncelleme: android-time 18:5023.06.2018
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