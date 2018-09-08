Düğündeki takılara nafaka haczi

Antalya'da üçüncü kez evlenmeye hazırlanan Mert T.'nin bugün yapılacak düğünündeki takılar, ikinci evliliğinden doğan çocuğunun nafakasını ödemediği gerekçesiyle haczedilecek.

Antalya’da araç kiralama şirketir sahibi Mert T., 4 yıl evli kaldığı ve bugün 15 yaşında bir kızı bulunan eşinden ayrıldıktan sonra Semra Ç. ile evlendi. Semra Ç. ile de 7 yıl evli kalan Mert T., bir çocuk sahibi daha oldu. Mert T. ayrıldığı ikinci eşinden olan ve bugün 6 yaşına gelen çocuğuna her ay ödediği 1500 TL nafakayı, iddiaya göre 3 yıl önce kesti. Ödenmeyen nafaka miktarı, faizsiz 50 bin TL´ye ulaştı.

Semra Ç., eski eşinin bugün yeniden dünya evine gireceğini öğrenince dün avukatıyla icra dairesine giderek haciz işlemi başlattı. Antalya 16´ncı İcra Dairesi, düğünün yapılacağı ilçenin emniyet müdürlüğüne bir yazı yazarak, alacaklı vekilin talebi gereği düğün esnasında takılacak takı para ve değerli eşyaların haczi için belirtilen adreste güvenliğin sağlanmasını istedi.

Bugün saat 18.30´da Antalya´da düğünün yapılacağı söz konusu adrese polis eşliğinde hacze gidecek icra memurları, damada ve geline takılacak para, takı gibi değerli eşyalara el koyacak. Mert T.´nin ise haczin durdurulmasını talep ettiği, bu talebin reddedildiği öğrenildi.

‘NAFAKAYI 3 YILDIR ÖDEMEMEM MÜMKÜN DEĞİL’

Mert T., nafakayı 3 yıldır ödememesinin mümkün olmadığını belirterek, “Devlet 3 kez ödemezsen 3 ay hapis cezası veriyor. Bu suçlama gerçeği yansıtmıyor. Kendisine bugüne kadar herşey yapıldı ama olayı çirkinleştirmek için böyle bir yola başvurdu. Ödediğim tüm nafakaların belgeleri elimde var. Haciz işleminin iptali için dava da açtım” dedi. Eski eşinin çocuğunu da kendisinden kaçırdığını aktaran Mert T., “Geçmişte çocuğumu görebilmek için 7-8 kez haciz memurlarıyla kapıya dayandık. Çocuğumu göstermemesine ‘kadın terörü’ diyorum. Kendisi bu olayı savaşa çevirdi ama ben hiçbir zaman bu savaşın içinde yer almadım, almayı da düşünmüyorum. Yeni bir hayat kurdum kendime. Ben mutlu olacağım inşallah kendisi de mutlu olur. Eski eşimdir, hakkında kötü bir şey söyleyemem. Allah yolunu açık etsin” diye konuştu.

DHA