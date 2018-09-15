Dün tahliye edilen avukatlara bugün gözaltı kararı

Tahliye edilen Halkın Hukuk Bürosu avukatları için bugün savcılık gözaltı kararı verdi. Şimdiye kadar 5 avukat gözaltına alındı.

Halkın Hukuk Bürosu (HHB) ve KHK ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 17'si tutuklu 20 avukatın “Terör örgütü üyeliği” ve “Silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme ara kararda avukatların dün tahliyesine karar vermişti.

Savcı avukatlar için yeniden gözaltı kararı aldı. Avukat Aytaç Ünsal, Aycan Çiçek, Engin Gökoğlu, Behiç Aşçı ve Ahmet Mandacı gözaltına alındı.

İLK AÇIKLAMA: FAŞİZM HUKUKU KATLETMENİN ADIDIR

Halkın Hukuk Bürosu’nun Twitter hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Dünkü tahliyelerden sonra savcılık tahliyelere itiraz etti..

Faşizm hukuku katletmenin adıdır. Hafta sonu kapalı mahkemeden yakalama kararı çıkartır, bir gün önce tahliye olan insanları gözaltına alır….

Bu sabah tahliye olan 17 avukat arkadaşımızdan 12’si hakkında savcının tahliye kararına yaptığı itiraz üzerine dün tahliye kararı veren 37 Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul ederek tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermiştir.

Şu ana kadar avukat arkadaşlarımızdan Aytaç Ünsal, Aycan Çiçek ve Engin Gökoğlu gözaltına alınmıştır.

Büromuz avukatı Avukat Behiç Aşçı ve Avukat Ahmet Mandacı da haklarındaki yakalama kararından dolayı gözaltına alındılar.”