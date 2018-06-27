Dün yağmadı ama bugüne dikkat! Öğleden sonra… | Meteoroloji’den hava durumu tahminleri

Dün İstanbul ve çevre iller hava durumu konusunda yapılan uyarılar sonrasında doluya karşı önlem yarışına girdi. Aşırı yağış ve doludan korunmak için araçlar battaniyelerle örtüldü, kapalı otoparklar ağzına kadar doldu. Peki İstanbul'da dolu tehlikesi sürüyor mu? İşte son tahminler...

Sigorta şirketleri, valilikler ve birçok kurum dün dolu alarmına geçti. İstanbul’da hava durumu beklendiği gibi olmadı kısa süreli yağışlar yaşansa da etkili bir dolu yağışı görülmedi. Ancak mevsimsel şartlara göre dolu tehlikesi devam ediyor ve bugün öğlenden sonraki saatlerden İstanbul ve çevre illerde dolu yağışının kendini gösterme ihtimali görülüyor.

YAĞIŞ İSTANBUL’U ETKİLİYOR

Meteorolojinin yaptığı uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağış İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde yağan yağmur trafiği olumsuz etkilerken, yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar otobüs duraklarına ve üst geçit köprülerinin altına sığındı.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağış ve dolu uyarılarının ardından beklenen yağış sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. İstanbul genelinde aniden bastıran yağmur trafikte yoğunluğa yol açarken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve üst geçit köprülerinin altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.Tedbirli bazı vatandaşların ise yağmurdan yanlarında taşıdıkları şemsiyelerle korundukları görüldü.





METEOROLOJİ BUGÜN İÇİN NE DİYOR?

Meteoroloji’nin tahminlerine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’ nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise Batı kesimlerde mevsim normalleri civarında iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

Yağışların İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin hafta sonuna kadar ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde (Trakya, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz) etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara sebep olacağı tahmin edildiğinden, yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Hava sıcaklıkların bu hafta boyunca iç ve doğu bölgelerimizde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyredeceği, batı bölgelerimizde ise yağışa rağmen önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.