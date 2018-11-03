Dündar, Deniz Baykal’ın 1975 yılındaki konuşmasını okudu salon alkıştan yıkıldı

Malatya'daki sevenleriyle bu hafta buluşan Halk Arenası'nda usta gazeteci Uğur Dündar, Deniz Baykal'ın 1975 yılındaki Meclis konuşmasını okudu. Dündar'ın okumayı tamamlamasının ardından salonda alkış tufanı koptu.

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'la ‘Halk Arenası' yine büyük ilgi gördü. Tarihçi Sinan Meydan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın konuk olduğu programda Dündar, CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın 1975 yılındaki bir konuşmasını katılımcılarla paylaştı.

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DÜNDAR OKUDU, SALONDA ALKIŞ TUFANI KOPTU

Baykal’ın bu konuşmayı Meclis kürsüsünden yaptığını vurgulayan Dündar, “Uygarlık, sizin gibi düşünmüyorum ama düşündüklerini söyleme özgürlüğünü sonuna kadar savunabilmekte. Bunu kuru bir edebiyat gibi söylemenin ötesinde bir davranış kuralı olarak uygulayabilmektir. Düşüncelerini beğenmediği insanları öldürmeye kalkanlar. İnançlarından dolayı insanlara işkence edenler, ilkel dar kafalı yaratıklardır. Cahil de olsalar alim de olsalar dar kafalıdırlar. Taş da atsalar, en modern yöntemleri de kullansalar ilkeldirler. Hasan ile Hüseyin’i Kerbela’da şehit edenler onlardır. Nesimi’nin derisini yüzenler onlardır. Hallac-ı Mansur’u asanlar onlardır. Kubilay’ın başını kesenler onlardır. Uşak’ta Isparta’da taş atan onlardır. Sağcısıyla solcusuyla gençlerimizi öldürenler onlardır. Bunların Batı uygarlığında da Türk töresinde de insanlık yasasında da yeri yoktur” dedi. Dündar’ın okumayı tamamlamasının ardından salonda alkış tufanı koptu.