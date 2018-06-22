Dündar: Devlet gelenekleri yerle bir oldu

Usta gazeteci Uğur Dündar, Halk Arenası'nda bazı devlet yetkililerine ve bürokratlarına sert tepki gösterdi. Dündar, "Durumdan vazife çıkararak yağcılığı öyle bir boyuta getirdiler ki devletin gelenekleri yerle bir oldu. Bu milli eğitim müdürlerinden biri bana ve İnce'ye hakaret etmiş ve benim programımda Erdoğan'a küfür ettiğimi iddia etmiş. Bu alçakça bir iftiradır" dedi.

Türkiye'nin en güvenilir kişisi soruşturmacı gazete­ci Uğur Dündar’ın reyting rekorları kıran programı gündemi belirlemeye devam ediyor. Usta gazeteci Dündar, seçim öncesi bazı bürokratların paylaştıkları mesajlara dikkat çekti.

“DEVLET GELENEKLERİ YERLE BİR OLDU”

“Kaygıyla takip ettiğim bir durum var” diyen Dündar, “Endişe verici kuşku yaratıcı ve devlet ciddiyetiyle bürokratik geleneklerle bağdaşmayacak bir takım durumlar gözlüyoruz. Mesela iki gündür Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı üst düzey bürokratlar, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iktidarı destekleyen tweetler atıyor. Biliyorsunuz daha önce bir Danıştay üyesi sizi rencide edecek bir mesaj atmıştı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da ağır dozda eleştirdi kendisini ‘derhal istifa etmeli’ dedi. Ayrıca propagandalara katılan stajyer hakimler görüyoruz. Bu milli eğitim müdürlerinden biri bana ve İnce’ye hakaret etmiş ve benim programımda Erdoğan’a küfür ettiğimi iddia etmiş. Bu alçakça bir iftiradır. Ben ne sayın cumhurbaşkanına hakaret ettim ne de buna izin verdim. Dolayısıyla bunlar artık durumdan vazife çıkararak yağcılığı öyle bir boyuta getirdiler ki devletin gelenekleri yerle bir oldu” dedi.