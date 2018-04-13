Dündar: FETÖ zamanında beni 4 bin 343 kere dinlemiş!

Halk TV’de ekranlara gelen ve gündeme yön veren 'Halk Arenası' programında Uğur Dündar, bugün hayatında iz bırakacak önemli olaylardan birini yaşadığını belirterek izleyicisiyle paylaştı. Dündar, FETÖ'nün çok etkin olduğu bir dönemde başından geçen bir olayı da anlatarak, FETÖ'nün korkunç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Hayatında iz bırakacak önemli olaylardan birini yaşadığını belirten Dündar;

“Bugün İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gittim. Eksik olmasın adliye personeli çok sıcak şekilde karşıladı. Çünkü ben sanık değildim müştekiydim. Yani mağdur şikayetçiydim” diyerek sözlerine başlayan usta gazeteci;

“Olayda şu, FETÖ’nün çok etkin olduğu bir dönemde Ergenekon, Balyoz kumpasları döneminde, benim telefonum 4 bin 343 kez dinlenmiş…

Ben toplumun önünde yaşayan bir insanım. Her şeyim açık. Her zaman derim ki, benim saçımın teline bir dinleme cihazı koysalar da, ne kadar düzgün dürüst yaşayan bir insan olduğumu tespit etseler.

Şimdi bu dinlemeyi yaptıran polis şefi, şu an cezaevinde. Bir gün çalıştığım televizyona kızını getirdi. Dedi ki “Gel seni Türkiye’nin en dürüst gazetecisiyle fotoğrafını çekim kızım” diye oturttu yanıma. Belki onu da kaydediyordu.

“Herkese nasip olmaz böyle bir fotoğraf bu fotoğrafı çok iyi sakla kızım” dedi.

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Bugün ifademi alan değerli Ağır Ceza Mahkemesi reisine dedim ki; Efendim ben açık yaşayan bir insanım. Ama insanın hayatının bu şekilde dinlenmesinden utanç duyuyorum. Bunu niçin anlattım işte FETÖ bu. Bir taraftan size diyor ki sen Türkiye’nin en dürüst gazetecisin, öbür taraftan da size tuzaklar kuruyor.” (Salonda alkış tufanı koptu)