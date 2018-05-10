Dünya Engelliler Haftası’na özel mesajlar

10-16 Mayıs tarihleri arasında idrak edilen Dünya Engelliler Haftası'na özel mesajları siler için derledik. Dünya Engelliler Haftası'na özel etkinlikleri, tarihçesi ve günün anlam ve önemine ilişkin detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Dünya Engelliler Haftası bugün başladı! Haftaya özel etkinlikler, tarihçe ve mesajları sizler için derledik. İşte Türkiye’deki ‘engelli’ tanımı ve Engelliler Haftası’na dair etkinlik programı ve merak edilenler…

ENGELLİLİĞİN TANIMI NEDİR?

Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamama olarak tanımlanmaktadır.

ENGELLİLER HAFTASI VE ULUSLARARASI ENGELLİLER GÜNÜ HANGİ GÜN NE ZAMAN?

Birleşmiş Milletler 1992 yılında aldığı bir kararla 3 Aralık tarihini Uluslararası Engelliler Günü olarak kutlanmasına karar vermiş ve her yıl çeşitli etkinlikler ile üye ülkeler tarafından kutlanmaktadır. Buna ek olarak Birleşmiş Milletlere üye 156 devletin aynı tarihte yani 10-16 Mayısta kutladığı Engelliler Haftası vardır. Engellileri Koruma Milli Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını kararlaştırmıştır.

2018 yılında ; 10 Mayıs Perşembe ile 16 Mayıs Çarşamba günlerini içene alan hafta Engelliler Haftasıdır ve 3 Aralık Pazartesi de Uluslararası Engelliler Günüdür.

Türkiye'de Engelliler Haftası

Ülkemizde de bu yönde farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulmuştur. BM'ye üye 156 ülkelerde kutlanan bu hafta okullarda da işlenmektedir.

Engelliler Haftası Etkinlik Programı:

10 Mayıs “Sakatlar Haftasının açılışı”

11 Mayıs “Görmeyenler günü”

12 Mayıs “İşitme ve Konuşma Kusurluları günü”

13 Mayıs “Ortopedik Sakatlar günü”

14 Mayıs “Zekâ ve Ruhsal Özürlüler günü”

15 Mayıs “Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü”

16 Mayıs “Sakatlar Haftasına genel bakış”

Engelliler Haftası Mesajları ve Sözleri

– Sadece bir hafta hatırlanmak istemiyoruz. Biz her gün ilgi istiyoruz.

– Özel eğitim çağdaş bir eğitimin olmazsa olmazlarındandır.

– Engellinİn en büyük silahı sabır ve azimdir.

– Yapacaklarım sınırlı olabilir, ama ufkum çok geniştir.

– Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.

– Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

– Lütfen akraba evliliklerine dikkat edelim. Akraba evlilikleri sakatlıklara neden olabilir.

– Engelli ne demek sen de öğren, görmek ne demek âmâdan öğren, duymak ne demek duyma özürlüden öğren, Yürümek ne demek engelliden öğren!

– Bizle birlikte olup da topluma girmek isteyen engellilerin “BİZ DE VARIZ!” çığlığına kulaklarını tıkama.

– Engelliler için yaptıklarınızı aslında toplum için yaptığınızı aklınızdan çıkarmayın.

– Asıl en büyük engel SEVGİSİZLİKTİR.

– Engeller engeliler için aşılmıştır. Siz asıl kafanızdaki engelleri kaldırın.

– Bana bakarken gözlerindeki acımayı bırak. Bakışlarındaki küçümsemeyi bırak. Bir bakarsın sen acınacak ve küçümsenecek duruma düşersin.

– Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir.

– Düşüncedeki engelden kurtulmanın yolu, sabır ve azimle önüne gelen engelleri aşacağını inanmakla başlar.

– Asıl engelliler, karşılarına çıkan engellere pes edip geçemeyenlerdir.

– Engelli insanlara saygı, insanlığa saygının göstergesidir.

– Engelliler bizlerin, yani milletin aynasını oluşturur.

– Engelliye acınası bakışlarla değil; hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü o kendi engelini aştığı halde biz zihnimizdeki engeli aşamamışız.

– Engelli bir bireyin sabır ve yaşama bağlılığına hayran olmamak elde değildir.

– Engelli bireylerle dalga geçip alay etmeyin.

– Engelli bireye değil; onların özgürce yaşayacağı alanlara ve düzenlemelere yol verelim.

– Engelli YAŞANDIĞI müddetçe engeller de bir bir aşılır.

– Asıl engel cehalettir.

– Nasıl bitkilerin güneşe ihtiyacı varsa engelli bireylerin de sevgi ve saygıya ihtiyacı olduğunu unutmayalım.

Engelliler Haftası Sloganları

– Engelli birey olmak bir suç değildir.

– Yalnızca bir gün değil her zaman yanınızdayız.

– Engelli birey olmak hayatı yaşamak için engel değildir.

– Engelli bireyler de toplumun bir parçamızdır, ne olur onlara sahip çıkalım.

– Ne olacak deme. Bir tedbir binlerce engeli önler.

– Engeller hayatın akışını yakalamaya engel değildir.

– Engelli bireye olanak sağlanırsa topluma her birey kadar faydalı olabilir.

– Engelli bireyler de toplumun bir parçasıdır. Yarınların bizlere ne getireceğini bilemeyiz.

– Engelli birey olmak, hayatı yaşamaya engel değildir.

– Engelli bireyi eğitimsiz, ilgisiz, sevgisiz ve işsiz bırakmayın.

– Engelli bireyler sadaka değil, ilgi, iş ve haklarını istemektedir.

– Engeller engelli bireyler için aşılması gereken araçlardır.

– Lütfen biraz duygudaşlık (empati) yapalım.

– Biz özürlü değil engelli bir bireyiz.