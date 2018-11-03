Dünya turuna çıkan çiftin kaybolduğu sanılmıştı, herkesi güldüren gerçek ortaya çıktı

Çıktıkları dünya turunda rotalarına Türkiye'yi de ekleyen Rus Mila ve İspanyol Jose İstanbul'dan başlayıp Nevşehir'e kadar gittikten sonra kıyı şeridinden İzmir'e ulaştı. Çift, geçtiğimiz çarşamba günü de İzmir’den Çanakkale’ye doğru yola çıktı. Otostop çeken çifti bir kamyon şoförü aldı. Kent merkezine 80 kilometre mesafe kala ise çiften kimse haber almadı. Çiftten 18 saat haber boyunca alamayan arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler ise kayboldukları andan itibaren 24 saat geçmeden konuyla ilgili bir işlem yapamayacaklarını söyledi
Kaybolduğu düşünülen çiftten 22 saat sonra beklenen haber geldi. Çiftin, arkadaşlarına anlattıklarına göre olay şöyle gerçekleşti; Çanakkale’nin bir köyünde yaşadığı öğrenilen şoför, saat geç olduğu için çifti dışarıda bırakmak istemedi. Bunun üzerine çifti köyündeki evinde ağırlamaya karar verdi. Köyde telefon çekmediği içinde çift durumu arkadaşlarına bildiremedi.
Köyde İngilizce bilen olmadığı içinde yabancı çift dertlerini kimseye anlatamadı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra çift internet çeken bir yerden arkadaşlarına ulaşıp durumu anlattı. Durumu öğrenen herkes derin bir nefes aldı. Yaşanan olay Türk insanının sıcakkanlılığını bir kez daha göstermiş oldu. Öte yandan çiftin turlarına devam ettiği ve bir sonraki durakları olan Keşan’da konaklayacakları öğrenildi.
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