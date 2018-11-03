Dünya turuna çıkan çiftin kaybolduğu sanılmıştı, herkesi güldüren gerçek ortaya çıktı

Otostopla dünyayı gezen Mila ve Jose'nin Türkiye macerası fıkraları andıran bir olaya sahne oldu. Çanakkale'ye ulaşmaya çalışan çiftin 18 saat boyunca haber alamayan ve durumlarından endişelenen arkadaşları polise başvurdu. Bu arada olay sosyal medyada da yayılıp yankı buldu. Endişeli bekleyiş sürerken çiftten 22 saat sonra güldüren haber geldi. Çifti aracına alan bir kamyon şoförü gece vakti onları yolda bırakmaya razı olmayıp köydeki evinde misafir etmiş. Telefonların çekmediği köyde yabancı dil bilen de olmayınca çift dertlerini anlatamamış.

Çıktıkları dünya turunda rotalarına Türkiye'yi de ekleyen Rus Mila ve İspanyol Jose İstanbul'dan başlayıp Nevşehir'e kadar gittikten sonra kıyı şeridinden İzmir'e ulaştı. Çift, geçtiğimiz çarşamba günü de İzmir’den Çanakkale’ye doğru yola çıktı. Otostop çeken çifti bir kamyon şoförü aldı. Kent merkezine 80 kilometre mesafe kala ise çiften kimse haber almadı. Çiftten 18 saat haber boyunca alamayan arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler ise kayboldukları andan itibaren 24 saat geçmeden konuyla ilgili bir işlem yapamayacaklarını söyledi

Güldüren gerçek ortaya çıktı

Kaybolduğu düşünülen çiftten 22 saat sonra beklenen haber geldi. Çiftin, arkadaşlarına anlattıklarına göre olay şöyle gerçekleşti; Çanakkale’nin bir köyünde yaşadığı öğrenilen şoför, saat geç olduğu için çifti dışarıda bırakmak istemedi. Bunun üzerine çifti köyündeki evinde ağırlamaya karar verdi. Köyde telefon çekmediği içinde çift durumu arkadaşlarına bildiremedi.

Köyde dil bilen olmayınca

Köyde İngilizce bilen olmadığı içinde yabancı çift dertlerini kimseye anlatamadı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra çift internet çeken bir yerden arkadaşlarına ulaşıp durumu anlattı. Durumu öğrenen herkes derin bir nefes aldı. Yaşanan olay Türk insanının sıcakkanlılığını bir kez daha göstermiş oldu. Öte yandan çiftin turlarına devam ettiği ve bir sonraki durakları olan Keşan’da konaklayacakları öğrenildi.