Duruşmaya gelmeyen Ebru Gündeş’ten “Mazeretim var. Antalya’da konserdeyim”

İstanbul Kanlıca’daki yalısında kanuna aykırı tadilat yaptığı gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan şarkıcı Ebru Gündeş’in avukatlarının, Antalya’da konseri olduğu gerekçesiyle sunduğu mazeret dilekçesini son kez kabul ettiğini söyleyen mahkeme hakimi, Gündeş’in sonraki duruşmaya katılmaması halinde hakkında zorla getirme veya yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Beykoz Kanlıca’daki yalısında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yaptığı gerekçesiyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ebru Gündeş ve tadilatı yapan Hakkı Süha Gökdemir'in yargılandığı davaya devam edildi. Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Ebru Gündeş’in avukatları hazır bulundu. Duruşmayı davanın açılmasına neden olan CHP’li eski İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Sağ da izledi.

“ÖNCEDEN SÖZLEŞME YAPMIŞTI”

Ebru Gündeş için mazeret dilekçesi sunan Gündeş'in avukatı Begüm Can Gürel, “Müvekkilimin geçen celse duruşma tarihinden önce yaptığı konser sözleşmeleri vardı. Bu sözleşme nedeniyle Antalya'da sahne alacağı hususunu göz önüne alınmasını isteriz. Kendisinin işi kapsamında yaptığı sözleşmeleri iptal etme imkanı yoktur” diyerek son kez süre istediğini belirtti. Avukat Gürel, Gündeş'in gelecek celse veya celse arası ifadesinin alınmasını talep etti.

GELMEZSE YAKALAMA EMRİ ÇIKARILACAK

Ebru Gündeş'in mazeretini son kez kabul eden mahkeme hakimi, Gündeş'in en geç gelecek celseye kadar ek savunmasını vermek üzere hazır edilmesi gerektiğini belirterek, hazır edilmemesi halinde yeniden bu konuda süre verilmeyip ihzar müzakeresi veya yakalama emri düzenlenebileceğinin ihtarına karar verdi.

DİĞER SANIĞA ZORLA GETİRME

Öte yandan mahkeme, diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir’in bir sonraki celsede hazır edilmesi için hakkında zorla getirilme kararı çıkararak, İstanbul Barosu tarafından atanan ve bu duruşmaya katılmayan Hakkı Süha Gökdemir’in avukatı Yusuf Takçı’ya tebligat çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme, avukatın bir sonraki duruşmaya katılmaması halinde İstanbul Barosu CMK listesinden çıkarılması için durumu baroya ihbar edeceğini de tutanağa geçirdi.

“KONSER BAHANE EDİLDİ”

Hüseyin Sağ ise yargılamanın uzatıldığını söyleyerek, “Bir önceki celsede sanık Ebru Gündeş'in avukatları müvekkillerini mahkemede hazır edeceklerini söylemişlerdi. Fakat yine görüldüğü gibi bir konser bahane edilerek hazır edilmedi. Mahkemenin uzatılmasına sebep olundu” ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'li Eski Meclis Üyesi Hüseyin Sağ'ın şikayeti üzerine dava açılmıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalılarından ikisini 2011 yılında satın alarak tadilat çalışması başlattı. Tadilatın 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesiyle Rıza Sarraf, Ebru Gündeş ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na” aykırılık suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.