Düşen jetin ateşi Bursa’yı yaktı İşadamı Orhan Coşkun’un kızı da yaşamını yitirdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen özel jet, dün akşam saatlerinde İran'da düştü. Uçakta bulunan 3'ü mürettebat 11 kadından kurtulan olmadı. Bursa"lı iş adamı Orhan Çoşkun"un kızı, Zeynep Çoşkun"unda uçakta yer alıyordu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye gelen özel jet, İran’da düştü. Uçakta bulunan 11 kadın yaşamını yitirdi. Uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş, ikinci pilotunun Melike Kuvvet, yolcuların Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi. Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin uçakta 3'ü mürettebat 8'i yolcu 11 kişinin bulunduğunu doğruladı. Uçağın Başaran Holding'in sahibi, Hüseyin Başaran'a ait olduğu öğrenildi. Uçakta Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay'ın bulunduğu belirtildi. Mina Başaran'ın kız arkadaşlarıyla Dubai'ye ‘bekarlığa veda partisi'ne gittiği ve dönüşte korkunç kazanın yaşandığı ifade edildi. Düşen uçakta Bursa”lı iş adamı Orhan Çoşkun”un kızı, Zeynep Çoşkun”unda yaşamını yitirdiği öğrenildi. Hakan Gönül BURSA (İHA)

İLGİLİ HABER SON DAKİKA! Kara kutu bulundu, bir kişi kayıp

İLGİLİ HABER Başaran Holding jet kazası öncesi son fotoğraf! Üçü bu yaz evlenecekti, ikisi hamileydi | Son dakika haberleri





