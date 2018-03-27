Düşen Türk jetinin son anlarına tanıklık etti!

Türkiye'ye gelmek için yola çıktığı sırada İran üzerinde düşen Türk jetinin son anlarına bir başka pilot şahitlik etti. O anlarda uçuş rotaları kesişen THY pilotu, düşen uçağın son anlarını gördüğünü söyledi.

11 kişiye mezar olan Başaran Holding'e ait düşen özel jetin soh anlarına THY pilotunun şahit olduğu ortaya çıktı. THY pilotunun “Jeti gördüm, normal seyrediyordu. Birden gözden kayboldu” dediği öğrenildi. Kazayla ilgili olarak pilotla daha ayrıntılı bir görüşme yapılacağı kaydedildi.

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İstanbul'a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel jet İran'da düşmüş, kazada 3'ü mürettebat, işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı 28 yaşındaki Mina Başaran ile 7 kız arkadaşı toplam 11 kişi yaşamını yitirmişti. Cenazelerden 10'u, Türkiye'ye getirildi ve Adli Tıp Kurumu'nda da DNA eşleştirmesiyle ilgili gerekli çalışmalar tamamlandı. Kazayla ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. THY'ye ait Boeing 757 uçağının, aynı saatlerde İran üzerinde uçuş yaptığı ve pilotun olaya tanık olduğu ortaya çıktı.

Gazete Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre İran üzerinden İstanbul'a uçtuğu belirtilen pilotun, “Jeti gördüm, normal seyrediyordu. Birden gözden kayboldu” dediği belirtildi. Pilotla daha ayrıntılı bir görüşme yapılacağı kaydedildi.

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İran, Nevruz tatilinde bulunuyor. İran'ın, tatilin ardından kazayı aydınlatmak üzere oluşturduğu ekibin, öncelikle uçuşa ilişkin verilerin kaydedildiği ve ağır hasar alan “flight data recorder”ın (FDR) uçuş verilerinin kaydedildiği parçalarını arayacağı belirtildi. Bu parçayı, kaza sonrasında bölgeye gelen köylülerin almış olabileceği olasılığı da değerlendiriliyor. Köylülerle temas kurulması bekleniyor. Ekip, kaptan pilot Beril Gebeş'in naaşını da aramaya devam edecek. Gebeş'in, çarpmanın etkisiyle uzak bir noktaya savrulmuş olabileceği üzerinde de duruluyor.