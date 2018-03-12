‘Duvar Bahçeleri’ sona erdi iddiası

İstanbul’un caddelerini süsleyen duvar bahçelerinin sonunun geldiği belirtiliyor. Kadir Topbaş’ın başlattığı projeye 82 milyon lira harcandı.

İstanbul Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal'ın, istifa eden eski başkan Kadir Topbaş'ın bir uygulamasına daha son verdiği öne sürüldü. CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, kamuo­yunda sık sık eleştiri konusu olan milyonlarca liraya mal olan duvar bahçeleri uygulamasına son verildi­ğini, Uysal'ın konuyu AKP'li meclis üyelerine açıkladığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kentteki yeşil alanları artırmak için 2009 yılından beri uyguladığı duvarlara saksı ve çiçek uygulama­sına 82 milyon liraya yakın para harcandı. Yeşil alanları imara açan belediyenin yeşil alan yaratmak maksadıyla duvarlara çiçek ekmek için harcadığı milyonlarca lira hep eleştiri konusu olmuştu. Kadir Top­baş'ın bu projesine Mevlüt Uysal'ın son verdiği iddia edildi. CHP'li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, Mevlüt Uysal'ın İBB AKP grubunda meclis üyelerine “duvarlara çiçek ekme dönemi bitti” dediğini aktardı. Sağ, Uysal'ın süresi dolan ihalenin yeni­lenmeyeceği açıkladığını öne sürdü.

AĞAÇLARI KESİYORLAR

Bugüne dek İstanbulluların cebin­den çıkan rakamın CHP İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam ile verdikleri soru önergesi ile ortaya çıktığını ha­tırlatan Hüseyin Sağ, “Aldığımız ya­nıtta 2009 yılında başlayan modüler saksı ve 2011 yılında başlayan duvar bahçe uygulamasına 2014 yılına kadar toplam 32 milyon lira harcan­dığı açıklanmıştı” dedi. 2014 yılından bugüne dek geçen sürede de yaklaşık 50 milyon lira harcandığını söyleyen Sağ, “Yani son 9 yılda duvarlara 82 milyon liraya yakın para gömülmüş oldu. İstanbul'un deprem ve ulaşım gibi daha acil sorunları varken duvar­lara ekilen milyonlarca liranın israf olduğunu hep söyledik. Yeşil alanları imara açan parklardaki ağaçları kesen İBB'nin elindeki yeşili yok edip duvarları yeşillendirmesi akıl alır bir iş değil. Sonunda uyarımıza kulak verildi ve İstanbullunun milyonlarca lirasına mal olan bu uygulamadan vazgeçiliyor” diye konuştu.

İBB yetkilileri ise duvar bahçe ve modüler saksı uygulamasına ilişkin ihalelerin süresinin 2019 yılına kadar devam ettiğini bir iptal söz konusu olmadığını açıkladı.