Düzce’de ana su borusu patladı! D-100 trafiğe kapandı

Düzce’de şehrin kuzey tarafına su taşıyan ana su borusu patladı. D-100 Karayolu İstanbul şeridi, yolun çökme ihtimaline karşı trafiğe kapatıldı. Belediye Başkanı Dursun Ay, önlemlerin alındığını belirterek, ekiplerin olaya hemen müdahale etmeye başladığını belirtti.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Çoban mevkisi İstanbul istikametinde alt geçitteki duvardan suların aktığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen ekipler, su borusunun patladığını tespit ederek İstanbul istikametini trafiğe kapatarak sürücüleri tali yollara yönlendirdi.

Bu sırada bölgeden geçen Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, olay yerinde inceleme yaptı, ekiplere müdahale etmeleri için talimat verdi.

“BU GECE MÜDAHALE EDECEĞİZ”

Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin bir hattında patlama meydana geldiğini tespit ettiklerini söyledi. Polis ekiplerinin yolu trafiğe kapattığını anlatan Ay, şunları kaydetti:

“Yoldan geçerken gördük hemen olay yerine geldim. Şu an ekiplerimiz de buraya geliyor. Düzce’nin kuzeyine su veren ana hat borumuzda bir patlak var. Polislerimiz yolu kestiler, hemen bu gece müdahale edeceğiz. 500’lük boru patlamış. Borunun içerisinde bulunan su boşalıyor, boşalınca ekip hemen müdahale etmeye başlayacak.”

Olayın takibini yaptığını aktaran Ay, “Sanırım bu gece Düzce’nin kuzeyinde bulunan yaklaşık 12 mahalleye su veremeyeceğiz. Sabaha kadar çalışıp suyu vermeye çalışacağız. Sabaha kadar buradayız.” diye konuştu. AA